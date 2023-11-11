Парад в Ханкенди - событие регионального масштаба

Военный парад в Ханкенди является демонстрацией твердой приверженности поддержанию стабильности и обеспечению прочного мира в регионе.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал Trend исполнительный директор Пакистанского центра глобальных и стратегических исследований Халид Таймур Акрам.

"Военный парад в Ханкенди - мощный символ суверенитета и власти Азербайджана. Это событие посылает четкий сигнал, направленный на сдерживание будущих военных конфликтов. Ханкенди, имеющий глубокое историческое и политическое значение, является мощной площадкой для демонстрации этого", - сказал он.

Эксперт отметил, что важность этого парада распространяется на региональный уровень, потенциально влияя на динамику отношений между Азербайджаном и Арменией и оказывая влияние на более широкий регион Южного Кавказа.

Напомним, что Азербайджан с 19 по 20 сентября 2023 года в течение 24 часов провел антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе страны с целью положить конец присутствию там армянских незаконных вооруженных формирований и восстановить полный суверенитет на всей своей территории. В настоящее время, после прекращения существования на территории Азербайджана армянских вооруженных формирований и сепаратистского режима, созданного Арменией, в регионе имеются широкие возможности для мира и стабильности.

8 ноября в городе Ханкенди состоялся военный парад, посвященный третьей годовщине Победы во Второй Карабахской войне.