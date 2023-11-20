https://news.day.az/politics/1615854.html Азербайджан продолжает привлекать внимание международных организаций к поставкам оружия ВС Армении
Азербайджан продолжает привлекать внимание международных организаций к поставкам оружия ВС Армении
Азербайджан продолжает привлекать внимание международных организаций к продолжающимся поставкам оружия Вооруженным силам Армении.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана заявил начальник пресс-службы минобороны полковник Анар Эйвазов.
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