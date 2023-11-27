"Проспавший" Карабах Томас де Ваал подался в правозащитники "правозащитников"

Автор: Байрам Эльшадов

Томас де Ваал продолжает свою трансформацию из человека, занимавшегося анализом Южнокавказской политики в ярого антиазербайджанца. И если раньше он пытался быть нейтральным, насколько мог, то теперь британский журналист отдаляется от тем, которые сделали его известным.

В последнее время Томас де Ваал позволяет себе весьма критические выпады в адрес Азербайджана. Его призывы ранжируются от требований проводить более жесткую политику в отношении Азербайджана, до критики внутренней политики и событий в Азербайджане.

В своем последнем посте в социальной сети Х (бывший Twitter), британский журналист критикует "новую волну арестов журналистов". С позицией де Ваала можно было бы согласиться, если бы аресты проводились систематично и без причин. Однако, имеющиеся факты указывают на то, что деятельность тех, кого на западе считают "независмыми медиа", финансировалась иностранными государствами, что является нарушением закона и создает значительные риски.

С другой стороны, господин де Ваал весьма избирателен. Как только что-то происходит в Азербайджане, британский журналист сразу устремляется в социальные сети, чтобы поделиться своими мыслями и критикой. А когда что-то происходит в Армении, то он предпочитает умолчать или не заметить "нарушение правил".

К примеру, адвокаты находящегося под арестом зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна запросили встречу с послом Франции Оливье Декотиньи. Целью является донесение до дипломата, как считают адвокаты, политического преследования в отношении политика. Может дело является политическим, а может и нет. Мы не знаем и не в нашей компетенции делать выводы по этому вопросу. Однако, де Ваал и подобные ему отказываются даже рассматривать вероятность того, что дело политическое. Это дает почву полагать, что западные специалисты и правозащитники весьма избирательно подходят к критике Южнокавказских стран и просто закрывают глаза на возможные нарушения Армении.

Возможно, де Ваалу не нравятся законы Азербайджана. Нам не дано знать этого. Но только то, что кому-либо не нравится какой-либо закон не является причиной для критики. С другой стороны, законы Азербайджана не обязаны повторять законы какой-либо другой страны. По этому, если западные специалисты и "специалисты", считают, что законы в Азербайджане плохие потому что не такие, как на Западе, то это очень слабый аргумент, так как между условным Азербайджаном и любой страной запада намного больше отличий, чем общих аспектов. Эти различия складываются из исторических, культурных, геополитических, экономических и прочих особенностей. По этому Азербайджан не может, да и не должен, соответствовать ожиданиям других стран и комментаторов.

Постоянная критика де Ваала весьма странная, так как в Азербайджане у него нет "своей публики". А его призывы не имеют влияния на формирование внешней политики западных стран. Так кому адресованы посты де Ваала, если не армянам? Но там и так знают, что де Ваал "свой".