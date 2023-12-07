Азербайджан играет важную роль в восстановлении региона землетрясения

На основании Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве в турецкой провинции Кахраманмараш жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра Азербайджан осуществит работу по реконструкции в одном из регионов, пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше.

В целях реализации этого проекта Правительством Азербайджанской Республики выделены средства в соответствующем размере.

Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель Государственного управления жилищного строительства Турции (TOKİ) Омер Булут. Турецкие СМИ широко освещают информацию, предоставленную руководителем TOKİ.

В публикации информационного агентства Demirören (DHA) отмечается, что глава TOKİ Омер Булут и председатель Правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана Садыг Садыгов на месте ознакомились с работой по благоустройству земли для строительства жилых и административных зданий, которая ведется в Азербайджанском квартале Кахраманмараша при финансовой поддержке Азербайджана в размере 100 миллионов долларов.

Во время осмотра территории с участием главы муниципалитета Беюкшехер провинции Кахраманмараш Хаеттина Гюнгерюна Омер Булут и Садыг Садыгов были проинформированы ответственными лицами о ходе работ.

Омер Булут отметил, что строительство домов для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше идет быстрыми темпами.

Сайт Haber Türk сообщает, что в ближайшем будущем эти квартиры будут предоставлены жителям, лишившимся крова в результате стихийного бедствия, будут предоставлены квартиры.

Агентство İhlas Xəbər опубликовало статью под заголовком "Председатель TOKİ и официальный представитель Азербайджана провели осмотр территории строительства Азербайджанского квартала".

В ней говорится: "Азербайджан, играющий важную роль в реконструкции региона землетрясения, построит в Кахраманмараше тысячу домов. В городе началась работа по возведению Азербайджанского квартала. Азербайджан возместит часть расходов на строительства квартала на территории площадью 320 гектаров в сумме 100 миллионов долларов".

В публикации приводятся слова руководителя TOKİ, сказавшего, что территория, на которой возводится Азербайджанский квартал, будет коммерчески значимой. "Азербайджанские братья построят здесь около тысячи домов. Работа уже началась, и мы надеемся, что через год предоставим квартиры законным владельцам", - сказал он.

Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по строительству жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики", которое было подписано 25 сентября 2023 года в городе Нахчыван.