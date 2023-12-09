Договоренности Баку и Еревана помогут Европе избавиться от устаревших планов

День 7 декабря был полон важных и позитивных новостей. Это и назначение внеочередных президентских выборов на 7 февраля будущего года, и сообщение об обмене задержанными лицами, и договоренности по форуму Рамочной конвенции ООН по изменениям климата. Эти новости важны не только для нас, они способны дать толчок событиям, которые могут сыграть ключевую роль в развитии мирного процесса и в геополитических развитиях.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Обмен задержанными военнослужащими - это очень важный и многообещающий шаг. Я, как лицо, непосредственно представляющее Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, могу лишь приветствовать такую договоренность. Это очень значимый шаг Азербайджана в области гуманитарной дипломатии. Азербайджанское общество однозначно приветствует такое решение руководства республики. Есть, правда те, кто возмущаются, что 2 наших военнослужащих обменивают на целых 32 армянских, но это люди с ограниченным мышлением. Они не осознают, что жизнь любого нашего солдата, оказавшегося в руках армянской стороны, имеет большое значение для нас. И я бы не сказал, что сегодняшняя ситуация уникальна, потому что Президент Ильхам Алиев всегда ставил во главу угла вопрос возвращения задержанных армянской стороной военнослужащих. Но нынешние договоренности все же следует отметить особо, так как они могут стать ключом к скорому достижению окончательного мира.

Принимая в пятницу генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместное заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения является демонстрацией взаимной политической воли для продвижения двусторонней мирной повестки и нормализации отношений между нашими странами.

На мой взгляд, с азербайджанской стороны это не только жест политической воли, это еще свидетельство большого сердца и гуманистической сущности политики Баку. Сомневаюсь, что какая-то другая страна пошла бы на такой, казалось бы, не равнозначный обмен. Но Азербайджан ценит своих граждан и готов идти на такие шаги.

На это соглашение Баку и Еревана уже есть широкий отклик в мире. Этот шаг приветствуют США, европейские структуры, Турция, Россия, руководители других стран. И это неслучайно - данный шаг является серьезной вехой на пути достижения окончательного мира в нашем регионе.

Самая большая проблема западных и международных структур заключается в том, что они строят слишком уж долгосрочные планы, что в политике не самый лучший метод. Они определяют свою политику на много лет вперед и по этой матрице действуют, несмотря на изменение условий. Мир меняется, а у них нет системы, чтобы точечно среагировать на те или иные процессы, которые не просчитаны их аналитиками заранее, но будут происходить в течение последующих лет. Я сталкивался с этим и в гуманитарной сфере. Эта проблема буквально преследует международные структуры. Та же Организация Объединенных Наций или структуры Евросоюза определили свою тактику и стратегию на 5-10 лет вперед и упорно следуют ей. Они планируют, что пройдут от одной точки до другой, не просчитывая, что за этот период может многое произойти. Могут происходить войны, стихийные бедствия, геополитические катаклизмы, да мало ли что. В их планах все это не учитывается, поэтому международные отношения встают перед проблемами всякий раз, когда происходит отход от утвержденного плана.

Это можно четко увидеть на примере политики в отношении Азербайджана после 44-дневной войны и сентябрьских событий.Мы восстановили суверенитет над всеми своими территориями, восстановили границы, положили конец затяжному конфликту. Однако различные организации и их чиновники, следуя матрице, продолжают говорить о том, что конфликт, мол, продолжается, его нужно решить мирным путем, обвиняют нас в "этнических чистках" и так далее. Проблема в старой матрице, которая не позволяет реагировать на то, что происходит на земле, а не где-то на небесах или иллюзорно. Все эти прогнозы и планы составлялись давно и рассчитывались под факт наличия конфликта и соответствующий статус-кво. А теперь ситуация изменилась, и планы международных организаций и держав должны корректироваться в соответствии с ними.

На мой взгляд, визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в Баку показал, что в Вашингтоне уже началась адаптация к новой ситуации. Посмотрите на последовательность: заявление О'Брайена в Конгрессе, реакция на это Баку, звонок Энтони Блинкена Президенту Азербайджана, визит О'Брайена. О чем это говорит? О том, что не нужно давить на Азербайджан. Баку не воспринимает такой тональности в отношениях и постоянно старается это объяснить своим партнерам. Мы говорим: да, вы сильные, вы могущественные, да, у вас много денег и так далее. Но вы ведь утверждаете, что верите в принципы демократии и справедливости, называете себя носителями этой философии? Так соответствуйте ей. Уважайте права и суверенитет других стран. Если мы говорим о демократических ценностях, о ценности гуманитарного права, если мы говорим о международном правовом поле, следует отказаться от двойных стандартов. Пока в мире существуют двойные стандарты, в нем не будет мира и сотрудничества. Лично я считаю, что, несмотря на расхожее мнение, лицемерие недопустимо в международных отношениях так же, как и в любой другой сфере.

Если происходящие в регионе события сравнить с айсбергом, то обществам видна лишь его верхушка. Большая часть айсберга, как и полагается, находится под водой. Последние договоренности позволили заглянуть под воду. Мы увидели, что стороны все же ведут переговоры, и идут они в позитивном ключе. Для всех вчерашнее совместное заявление администраций лидеров двух стран стало сюрпризом. Решение об обмене задержанными военнослужащими плюс снятие Арменией своей кандидатуры на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана.

Это то, о чем я всегда говорил в своих интервью - именно такие шаги меняют вектора развития процессов. Давайте говорить откровенно - безо всяких посредников Администрация Президента Азербайджана и администрация премьер-министра Армении сумели договориться, и мы видим конкретные действия. Когда же международные посредники в лице некоторых стран пытаются вмешиваться в ситуацию, они лишь нагнетают обстановку. Возьмем, например, встречу в Гранаде. Посредники организовали встречу, Европарламент одновременно принял резолюцию против Азербайджана. Как это понять? Это уже даже не двойные стандарты, а даже маниакальное действие. Кстати, на прошедшем на днях форуме в АДА Президент Ильхам Алиев назвал членов ЕС безответственной группой людей, некоторые из которых ведут себя как маньяки. Полностью согласен, потому что депутаты Европарламента действительно принимают антиазербайджанские резолюции с какой-то маниакальной настойчивостью.

Или же вспомним резолюцию Сената Франции, принятую в дни Второй Карабахской войны и требующую от Азербайджана прекратить боевые действия и вывести войска с освобожденных территорий...

Все эти шаги говорят о наличии неправильной матрицы, которая продолжает использоваться. Ее составители, несмотря на 44-дневную войну и произошедшие перемены, продолжают работать по этому морально устаревшему плану. А ситуация, тем временем, кардинально изменилась. Изменилась она в отношениях Азербайджана и Армении, совсем иная она в Ханкенди, Шуше. Да, пять лет назад, разрабатывая стратегию, Европа не предполагала, что Азербайджан решит свои территориальные проблемы военным путем, что будет положен конец конфликту. Для многих война 2020 года и ее результаты стали большой неожиданностью. Это можно понять, но это не может быть оправданием тому, что той же, безнадежно устаревшей стратегии, многие продолжают следовать и сегодня, когда все коренным образом изменилось. Мозговым центрам нужно собраться, обсудить, проанализировать и дать своим правительствам и международным организациям новые рекомендации.

США, судя по всему, уже занялись корректировкой стратегии относительно нашего региона. Я, конечно, могу и ошибаться, но мне кажется, что визит помощника Блинкена в Баку связан именно с этим процессом. Евросоюзу стоит последовать примеру американских партнеров. В конце концов, если госсекретарь США может, несмотря на напряженность, позвонить в Баку, почему того же не может сделать, например, Жозеп Боррель?

Азербайджану ничего ни от кого не нужно, кроме добрых отношений и уважения. Азербайджан не хочет быть чьим-то "младшим братом", "маленьким другом" или "воспитанником", он таких отношений не признает. Хоть мы и маленькая страна, мы требуем к себе такого же уважения, какое сами проявляем по отношению к другим.

Если все пройдет именно так, как запланировали две страны, этот процесс будет приветствоваться во всем мире. Речь о переговорах без посредников и достижении договоренностей без посредников. Если Армения отказалась от форума в пользу Азербайджана, это значит, что она и сама поддержит его кандидатуру и ее представители приедут в Баку на это мероприятие. С чего-то ведь нужно начинать. Я лично считаю, что настанет день, когда и по Зангезурскому коридору будет принято двустороннее принципиальное решение. На один шаг доброй воли Азербайджан готов сделать навстречу сразу два. Соглашение по обмену задержанными военнослужащими это еще раз показало. Мы показали, что именно мы являемся инициаторами и движителями мирного процесса. 7 декабря был сделан очень правильный и грамотный шаг, который, уверен, приведет к позитивным результатам, которых все мы давно ждем.

Лейла Таривердиева