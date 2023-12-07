Новые правила игры – готов ли к ним Евросоюз?

Автор: Лейла Таривердиева

Какой замечательной стала бы жизнь, если бы каждый, кому доверили микрофон, разбирался в том, о чем говорит. Какие чудесные времена настали бы, если бы мозг у обремененных высокими постами мировых деятелей всегда опережал язык и был в курсе того, что творит последний. Когда язык опережает умственную деятельность у домохозяек, это полбеды. В конце концов, пересоленный суп это не так страшно. А трагедия, это когда язык с умом бегут наперегонки у чиновника международной организации. В частности, у высокопоставленных лиц Европейского Союза.

Еврочиновники в последнее время все чаще удивляют нас неадекватностью. Такие резкие и ничем не обоснованные перемены в отношении к Азербайджану вызывают сожаление, потому что руководство ЕС явно не ведает что творит, идя на поводу у армянских нарративов. Прежде в антиазербайджанской вакханалии участвовала только Франция, а ЕС как организация старалась сохранять хотя бы видимый нейтралитет. Теперь же Евросоюз открыто присоединился к этому хороводу как институт, чиновники которого, отталкивая друг друга, стараются продемонстрировать кому-то (кому?), как им не нравится Баку.

Сказать, что это несправедливо, ничего не сказать. Между ЕС и Азербайджаном были прекрасные отношения, и европейцам не стоит думать, что, разрушая их, они останутся в стороне от последствий. Дивиденды в виде кусочка сахара за послушание от Штатов или гонораров от армянской диаспоры не стоят того ущерба, который будет нанесен региональным и экономическим интересам Европы.

Выступая в среду на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев коснулся и этой неприятной для всех нас темы. К сожалению, среди европейских лидеров есть популисты, сказал он. В качестве примера глава государства назвал верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля и председателя Европарламента Роберту Метсолу. "Я предпочитаю всегда говорить открыто. Я совершенно недоволен их политикой и отношением к Азербайджану, поскольку это несправедливо и вовсе не в интересах Евросоюза", - заявил Президент. Вместе с тем, он позитивно отозвался о Еврокомиссии в целом. ЕК возглавляет Урсула фон дер Ляйен, как известно, поддерживающая хорошие отношения с Баку... Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить...

"Когда мы говорим о Европейской комиссии в целом, у нас очень хорошие отношения, которые мы высоко ценим. Они носят характер стратегических отношений. Это касается не только энергетики, нефтегазового сектора. Скоро мы будем сотрудничать в области "зеленого" водорода. Вы знаете, что будет проект, объединяющий Грузию, Азербайджан, Румынию и Венгрию. То есть произойдут большие изменения в правилах игры, и это уже находится в процессе реализации", - отметил Президент Азербайджана.

Глава государства затронул как раз тему интересов Европы в регионе, которые не настолько малы, чтобы можно было просто так взять и отказаться от взаимодействия с Баку. Заинтересован в этих отношениях и Азербайджан. Достаточно сказать, что половина его внешнеторгового оборота приходится на ЕС. С третью стран Евросоюза у Азербайджана установлено стратегическое партнерство, четыре уже получают азербайджанский газ, и ожидается, что в скором времени их число приблизится к десяти. Кроме того, в следующем году начнется реализация проекта черноморского электрокабеля, по которому Европа начнет получать и азербайджанскую электроэнергию. По словам главы государства, Азербайджан с Еврокомиссией работает одновременно по разным направлениям, расширяя сотрудничество в области энергетики.

Для чего при таком раскладе портить отношения с Азербайджаном? Логично ответить на этот вопрос невозможно. К сожалению, проблема опережающего ум языка наблюдается у европейских чиновников все чаще. Наш большой "друг", глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на днях на 25-м Форуме ЕС-правозащитные НПО, призвал запретить политику применения силы при разрешении конфликтов. Эта политика, считает он, возвращается (а разве она куда-то уходила?), и с этим что-то надо делать. В качестве примера он привел выезд армян из Карабаха, обвинив Азербайджан фактически в насильственной депортации "150 тысяч человек".

Все-таки, правильно говорят - с кем поведешься, от того и наберешься. И даже считать научишься особым способом, получая удивительные цифры. Откуда взялись 150 тысяч выехавших армян, непонятно. Видимо, армянские фантазии заразны и передаются воздушно-капельным путем и прочими интересными способами. Хотя с подсчетами Боррель переплюнул даже своих новых друзей. "Если господин Боррель будет продолжать в том же духе, то через месяц он может заявить, что покинули 200 тысяч человек. Возможно, господин Боррель видит сны. Это является абсолютно неприемлемым. Это не просто манипуляция цифрами; это обвинение в совершении деяний, которые мы не совершали", - заявил азербайджанский лидер на форуме в АДА.

Да, раздутые цифры это не самое главное - в конце концов, армянский испорченный телефон никто еще не отменял. Важнее другое - как глава дипломатии, как официальное лицо Евросоюза Боррель не имел права обвинять страну в насильственном изгнании какой-то этнической группы, не имея на руках доказательств. Наличие "150 000" армян, переехавших в Армению, это не есть доказательство. Более того, Боррель все еще называет завершенный карабахский конфликт "замороженным" и не считает, что он разрешен. Трудно представить большего подарка реваншистам в Армении, чем такие рассуждения главы европейской дипломатии.

Все это заставляет усомниться в том, что еврочиновник на самом деле в курсе того, о чем говорит. Он даже не знает, что карабахский конфликт не заморожен, а завершен еще в ноябре 2020 года. А после сентябрьских событий в Карабахе идет уже совсем другая, мирная жизнь и в регионе восстановлена стабильность.

Самое неприятное, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности даже не пытается вуалировать армянские нарративы. Как и глава Европарламента Роберта Метсола, так же упомянутая на форуме Президентом Азербайджана. Как и ряд других чиновников Евросоюза.

На фоне неадекватной региональной политики Евросоюза рождаются мифы о якобы антизападном характере азербайджанской политики и отказе от западных переговорных площадок. Одни записывают Азербайджан в некий пророссийский лагерь, другие выражают недовольство независимостью внешнеполитических подходов Баку. Между тем, Азербайджан не отказывался ни от переговорных площадок, ни от сотрудничества с какой-то из сторон. Такие оценки - результат предвзятости, ангажированности, либо не информированности обвинителей. Все это порождает недопонимание, трения и конфронтацию, которая никому не нужна.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, сегодня мы столкнулись с рядом международных вызовов: "К сожалению, у нас есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых мы считаем партнерами. Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам. Оно не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех. Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом Азербайджана".

Очень жаль, что Азербайджану постоянно приходится объяснять партнерам одно и то же, оправдываться за свои совершенно правомерные действия, хотя все лежит на поверхности и ясно каждому. Не сомневаемся, что ясно, потому что в противном случае к Азербайджану давно были бы приняты меры, многочисленные сторонники и опекуны армянства не допустили бы освобождения территорий и, уж конечно, задушили бы Баку санкциями за флаг над Ханкенди. Всем понятно и в Евросоюзе, и в Госдепартаменте США, что Азербайджан ни шага не сделал вне правовых рамок, и потому особенно неприятно выслушивать сновидения господина Борреля или кого-то еще из высокопоставленных европейцев либо американцев.

Если же глава европейской дипломатии действительно не знает, что на самом деле происходит по эту сторону Кавказа, значит, ему пора подавать в отставку. Потому что, как сказал Президент Азербайджана, грядут серьезные изменения в правилах игры, которые уже находятся в процессе реализации. Многое в мире уже происходит не так, как диктовали старые правила. Кто к этому не готов, должен уступить место.