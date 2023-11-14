Евросоюз окончательно увяз в армянском болоте

Автор: Лейла Таривердиева

"Любите ли вы Армению так, как люблю ее я?" Этот вопрос был буквально написан на лице главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, отвечавшего на вопросы о нашем регионе по итогам заседания СМИД Евросоюза в Брюсселе.

Та химия, которая возникла в последние месяцы между Арменией и Евросоюзом, имеет не самое здоровое происхождение. Это, конечно, не любовь, а некая форма извращения. Иначе это не назовешь. Но химия бывает разной, в том числе и такой.

Евросоюз рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для ее граждан, заявил накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам Боррель.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС были обсуждены, как сообщают армянские СМИ, "пути поддержки Армении на фоне региональной нестабильности после возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана". Самое интересное в этом даже не то, что главам МИД Евросоюза больше нечего обсудить, кроме как дела внерегиональных государств. Самое интересное, что на самом деле после окончательного восстановления Азербайджаном своего суверенитета ситуация в регионе реально стабилизировалась. С ликвидацией армянских вооруженных банд прекратились обстрелы, а Армения, поняв, что игра действительно окончена, перестала устраивать провокации на границе. Так что "однодневная война" положила конец нестабильности в регионе, чего господин Боррель и прочие не хотят признавать.

Боррель пообещал армянам средства из Европейского фонда мира. Из фонда, формирующегося за счет отчислений стран-членов. Создан он в марте 2021 года с бюджетом 5 миллиардов евро. Заявленная цель фонда претенциозна, но забавна, учитывая реалии - повысить способность ЕС предотвращать конфликты, поддерживать мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Вооружая Армению, ЕС как раз дестабилизирует стабилизировавшуюся после окончания карабахского конфликта ситуацию. И делает это, думается, сознательно. В этом и заключается цель - не дать ситуации на Южном Кавказе войти в мирное русло, чтобы использовать это для утверждения своего присутствия.

Боррель также пообещал армянам увеличить численность наблюдательной "гражданской" миссии в Армении, "которая будет осуществлять больше патрулей на непростых участках границы" с Азербайджаном. Ну как тут не посмеяться? Господин Боррель явно кого-то держит за простачка - либо армян, либо нас. Если Армении, как утверждают ее покровители, реально угрожает некая военная агрессия, то дяденьки и тетеньки с биноклями, густо расставленные вдоль границы, этого предотвратить не смогут. Отсюда вывод - в ЕС прекрасно осознают, что никакой военной угрозы Армении со стороны Азербайджана не существует. И предупреждения Азербайджану всего лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре и почесать пузико Еревану.

Кстати, о предупреждениях. "Мое послание Азербайджану было четким: любые попытки подорвать территориальную целостность Армении будут неприемлемыми и будут иметь тяжелые последствия для качества наших отношений", - заявил Боррель.

Начнем с того, что уже само это заявление наносит непоправимый урон качеству отношений между Азербайджаном и ЕС. Для чего Европе так целенаправленно и откровенно портить отношения с Баку, честно говоря, не очень понятно. Тут не срабатывает никакая логика, а когда в действиях отсутствует логика, понять их сложно. Повторим - в ЕС не могут всерьез предполагать наличие военной угрозы от Азербайджана для армян. Единственным дестабилизирующим фактором и единственной угрозой региону всегда была именно сама Армения. Сегодня эта угроза нейтрализована, но сторонники армян пытаются придумать ей замену. Для чего? Все просто - необходим повод для вытеснения из региона России. Ввести сюда свои армии страны ЕС не могут, так как у армян очень несговорчивые соседи. Даже член НАТО Турция этого не позволит, не говоря уже о России и Иране.

Возвращаясь к миссии ЕС, отметим, что она и сегодня не такая уж гражданская, как старательно подчеркивает господин Боррель. Ее усиление и расширение будет происходить не за счет божьих одуванчиков из каких-то гуманитарных офисов, а за счет организаций военного и полицейского толка. Трудно как-то назвать, например, французских жандармов гражданскими лицами. Присоединиться к миссии хотят Штаты и Канада. Ну хочется им поставить своих людей на "непростых участках границы" с Азербайджаном и дать им тоже в руки бинокли. Рассматривание в бинокли азербайджанской территории и позиций Азербайджанской армии - это главная задача европейской миссии, которая скоро станет международной. Что она даст Армении? Ничего.

Господин Боррель напрасно так печется о территориальной целостности Армении. Этой целостности ничего не грозит. А вот коммуникации, пока творится вся эта вакханалия, открыты не будут. Лучше бы глава европейской дипломатии поговорил с армянами о Зангезурском коридоре, если реально желает им добра. Армения - нищая и необустроенная страна с массой проблем. Сами армяне не способны их решить, так как национальная идея нацелена исключительно на разрушение. Для созидания им нужны не только деньги, но и чужие руки. Для мягкосердечных европейцев Армения - это непочатый край работы, где можно применить все свое стремление нести доброе-вечное и удовлетворять свои комплексы. Те средства, которые дарятся Армении на вооружение, можно было бы потратить на благое дело. Да хотя бы построить армянам нормальные дороги. За годы относительной независимости в Армении потрачены в никуда миллиарды, перечислявшиеся диаспорой, потому что сама страна ни на что не способна, а ее чиновники банальные воры.

Умилило, что после всего сказанного, всех антиазербайджанских нарративов и предупреждений в адрес Баку, Жозеп Боррель позволил себе заговорить о посредничестве ЕС в достижении мира между Азербайджаном и Арменией. Удивительная... хотелось сказать "наглость", но скажем иначе - удивительная простота. Простота, как гласит народная мудрость, хуже воровства. И в Баку ее не принимают так же, как и попытки давления. О чем очень четко сказано в заявлении азербайджанского МИД.