Армения паразитирует на успехе Украины и Молдовы: ложь Арарата Мирзояна

Автор: Акпер Гасанов

Глава Евросовета Шарль Мишель накануне сообщил, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии. Страны ЕС также решили начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество. Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X назвал это решение лидеров ЕС победой Украины и всей Европы, которая "мотивирует, вдохновляет и делает сильнее"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина принадлежит к европейской семье. "Сильный знак поддержки и перспектива для Украины: на заседании Европейского Совета мы только решили начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении. Понятно одно: эти страны принадлежат к европейской семье", - подчеркнул Шольц.

Было и много иных громких заявлений на сей счет со стороны представителей стран, голосовавших за принятие данного решения и со стороны Украины, Молдовы, Грузии. Но, что поразительно, высказаться на сей счет решил и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он поздравил министров иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы, также народы этих трех стран в связи с решениями, принятыми Евросоюзом.

"Поздравляю своих коллег из Грузии, Украины и Молдовы, также народы этих трех стран с решениями, принятыми Европейским советом. Это исторический день для европейской семьи и тех, кто разделяет ее демократические принципы", - написал Мирзоян на своей странице в соцсети X. Под последними, то есть под странами, которые "разделяют демократические принципы" Мирзоян явно имел в виду Армению.

Сразу замечу, что такого рода рассуждения, звучащие из Армении, просто абсурдны. По целому ряду причин. Начиная с того, что демократической не может называться страна, которая отказывается признавать права сотен тысяч представителей коренного народа на возвращение на свои земли. Армения, напомню, так и не заявила о готовности гарантировать права этнических азербайджанцев, изгнанных из РА.

Азербайджан, напомню, многократно заявлял о гарантиях безопасности для армян, которые готовы жить в Карабахском экономическом регионе нашей страны, приняв наше гражданство. Азербайджан гарантировал им все, включая избирательные права. Из РА, повторю, ничего подобного в отношении сотен тысяч азербайджанцев, которые имеют право вернуться на земли своих предков, не прозвучало.

Кроме того, непонятно, как можно всерьез рассуждать о демократичности Армении, помня о том, что весь политикум этой страны руководствуется идеологией цехакронизма, целью которого является объединение армянского народа "на всей территории его исторической родины в рамках единого армянского государства"?! Напомню, что идеология цехакронизма была разработана гитлеровским приспешником Гарегином Нжде и Айком Асатряном в 1930-х годах.

Памятники Нжде стоят в армянских городах, а прописанные им ориентиры актуальны как для нынешнего руководства РА, так и для "реваншистов". А это, подчеркну, территориальные претензии к Азербайджану и Турции. Собственно именно поэтому в Декларации о независимости Армении, в Конституции этой страны, в ее Стратегии национальной безопасности прописано, что Карабах считается составной частью РА. И поэтому же, никаких шагов к изменению ситуации со стороны официального Еревана мы не видим.

А видим мы жалкую попытку официального Еревана примазаться к чужим заслугам и к процессам, которые к РА не имеют никакого отношения. Хотя бы по той простой причине, что РА состоит в Таможенном Союзе, в ЕАЭС, в ОДКБ. И реальных шагов по выходу РА из этих организаций нет. Есть только заявления, призванные показать недовольство РА своим статусом в данных организациях.

Да, в Ереване пребывают в шоке от того, что Азербайджан, не состоящий в ТС, ЕАЭС и ОДКБ по факту имеет большее влияние в этих организациях, чем Армения. Но в Ереване "забывают" еще и о том, что Азербайджан имеет очень хорошие отношения с ЕС. Особенно- со странами Восточной Европы. Впрочем и с Италией и с иными влиятельными государствами Старого Света у Азербайджана налажены давние и хорошие связи.

А все потому, что Азербайджану есть, что предложить Европе. Неспроста же нашу страну называют важнейшим государством, обеспечивающим энергетическую безопасность Европы. А что обеспечивает Армения? Ровным счетом ничего. У нее нет для этого ровным счетом никакого потенциала. Другое дело, что она пытается паразитировать на чужих успехах. И винить в этом нужно не только нынешнее руководство РА, но и государства, которые нарекли ее "маяком демократии", явно преследуя свои, далеко идущие цели в регионе Южного Кавказа.