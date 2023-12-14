Сержиковский Эдик отрицает очевидное: Шармазанов в роли лектора Никадилова

Автор: Акпер Гасанов

Политика политикой, а время близится к новогодним праздникам. Настроение у многих жителей разных стран мира, смею полагать, соответствующее. В числе тех, кто начал празднование приход следующего года несколько преждевременно, сопроводив все это дело ежедневными тренировками по потреблению горячительных напитков, вполне может быть пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, который, этим своим "талантом" весьма напоминает героя старой советской кинокомедии "Карнавальная ночь"- лектора из общества "по распространению" по фамилии Никадилов.

Того самого, который пришел в клуб для прочтения лекции, но приняв на грудь изрядную дозу алкоголя, произнес знаменитое: "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе?.. Это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела!".

Этот лектор так мечтал видеть на небе звездочки, желательно в количестве пяти штук - по их количеству на этикетках хорошего коньяка. Эдик Шармазанов, конечно, не лектор. Да и о жизни на Марсе он пока не рассуждал. Но вот толк в коньяке он знать должен. Это, собственно, вытекает и из его последних рассуждений, от которых за версту несёт недоперепитием. У Эдика уже галлюцинации начались.

"Прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном нет, крестным этого дела является Турция", - изрек он, наверняка шокированным таким заявлением армянским журналистам.

Они, армянские журналисты, Шармазанова про обмен военнопленными спрашивали. Он, напомню, состоялся благодаря прямым переговорам между Баку и Ереваном. О чем, черным по белому, было написано в совместном заявлении Администрации Президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Республики Армения.

Но тут, как в известном анекдоте, "пришел поручик Ржевский и все опошлил". Шармазанов, на полном серьезе, предлагает верить в то, чего не было и быть не могло, попутно отрицая очевидное и бесспорное.

В частности, он отрицает и то, что Баку и Ереван договорились поддерживать друг друга на некоторых международных площадках. Соответственно и то, что в совместном заявлении Армения сообщила, что поддержит заявку Азербайджана на проведение Конференцию COP29, Эдик тоже не верит. И это при том, что наша страна, в конечном итоге, получила право проведения Конференции COP29.

Да, факт обмена военнопленными, как и факт поддержки Арменией кандидатуры нашей страны - очевидный факт. Но Шармазанов предлагает верить не истине. Для него, человека, который всю свою политическую жизнь связал с РПА, лидером которой является бывший карабахский сепаратист, а позже третий президент РА Серж Саргсян - ожидаемая модель поведения.

Эдик берет пример с Сержика. Оба врали, врут и будут врать дальше, видя в этом крайне сомнительную возможность оставаться на плаву. Саргсян ведь тоже врал, отрицая итоги апрельской четырехдневной войны 2016 года. Он даже попытался ее, как "победу", продать армянскому обществу. Просчитался тот, кого в РА называют "Чебурашкой". Выкинул его народ на свалку истории.

Откуда он, что поразительно, периодически подает голос. Тем же, как видим, занят и сержиковский Эдик. Он явно переусердствовал, заявив о том, что мусульманская Турция может быть "крестным" процесса, в котором участвовали только Баку и Ереван. Причем, даже издалека была видна истеричность рассуждений Шармазанова, которому уже видятся галлюцинации.

"Россия однажды может уйти, и мы сразу станем младшими братьями Эрдогана", - лепечет он. Кто ему сказал, что Россия куда-то собирается уходить? Кто ввел его в заблуждение и наплел, что чьим-то младшим братом можно стать по щелчку пальцев? Турция вообще и ее президент никогда не изъявляли готовности бодаться с Арменией. Ей просто напоминали о правилах поведения в приличном обществе.

Объяснили, к слову, не всем в РА. Периодически оттуда звучат речи откровенно провокационного характера. Но, процесс идет. И именно это бесит Эдика Шармазанова и всех тех, кто сделал политический и финансовый капитал на армяно-азербайджанском конфликте, на оккупации наших земель. Уходящий год для них является трагическим. Ведь, Азербайджан сумел провести блестящую антитеррористическую операцию и полностью восстановил свою территориальную целостность, подняв наш государственный флаг и в Ханкенди.

Как теперь им всем с этим жить?! Разве что так, как живет Эдик - отрицая очевидное и погружаясь в мир галлюцинаций. Если он и дальше будет продолжать в том же духе, то мы вполне можем услышать от пресс-секретаря РПА, что есть жизнь на Марсе, что на этой планете давно уже живут Серж Саргсян и кружок членов его партии. Более того, так и до заявлений о том, что Марс является "небесной Арменией" - не далеко.