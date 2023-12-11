Беги, Пабло, беги: доктор Элмассян реанимирует "Союз меча и орала"?

Автор: Акпер Гасанов

"За гуманизм и дело мира. Бесстрашно борется сатира", - пел со сцены Мосэстрады Аркадий Варламович Велюров, роль которого в художественном фильме "Покровские ворота" блестяще исполнил неподражаемый Леонид Броневой. Фильм этот, замечу, был снят по сценарию бакинца Леонида Зорина. Вспомнил же я про эти строки из куплета, которым радовал зрителей Велюров в связи с поистине поразительной демонстрацией того, что является борьбой непонятно за что.

Итак, доктор из Аргентины армянского происхождения Пабло Элмассян отправился в благотворительный ультрамарафон бега из Буэнос-Айреса до Монтевидео в рамках инициативы организации "FIDEC Армения" по помощи "арцахским" "переселенцам". Сразу вспомнилась шутка команды КВН "Новые армяне" о том, что бегать нужно трусцой потому, что без трусцой как-то неэтично.

Так что, надеюсь, что этот армяно-аргентинский Пабло побежит с трусцой. При этом, с трусцой или без, но он ставит в неудобное положение руководство Армении.

"Сейчас, как никогда, беженцы отчаянно нуждаются в нашей поддержке и солидарности для преодоления этого неотложного гуманитарного кризиса", - сетует он.

Таким образом демонстрируется, что руководство РА не в состоянии решить проблемы всего-то, как утверждает армянская сторона сотни тысяч своих граждан, что десятилетиями незаконно проживали на оккупированных территориях Азербайджана.

И это при том, что пара десятков тысяч из этих армян уже покинули РА , перебравшись в иные страны. Но это обстоятельство не останавливает доктора-бегуна. Он бежит, бежит, бежит. Маршрут им выбран вполне прогнозируемый. В Аргентине и Уругвае давно проживает большая армянская диаспора. И не удивительно, что первым мифический "геноцид армян" официально осудил парламент Уругвая.

Так что тут, как видим, нет ничего странного. Кроме, разве что, одиночного характера забега. Можно же было бы ожидать, что пробежаться с трусцой или без, осилив спринтерскую или стайерскую дистанцию, попробуют Ким Кардашьян или Серж Танкян. Но, Кардашьян сейчас больше волнует покупка недвижимости в Дубае, а Танкян привычно предпочитает работать ртом, а не ногами, поощряя армянский реваншизм.

В общем, не бегуны они. И не только они. При этом, сам проект Пабло Элмассяна имеет поразительное сходство с прекрасно известной аферой сына турецкого подданного Остапа Бендера под названием "Тайный союз меча и орала". "Великий комбинатор", напомню, изымал денежные средства, говоря о том, что жизнь диктует свои жестокие законы и отовсюду слышны стоны.

"Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем", заявил тогда Бендер, изъяв под свою затею 500 рублей. При этом, бегать никуда он не собирался. "Великий комбинатор" предпочитал командовать парадом.

А вот аргентинскому врачу армянского происхождения можно было бы попробовать свои силы в ином забеге. Недавно прошла информация о том, что более 120 партий, общественных организаций, средств массовой информации и руководителей органов местного самоуправления мифической "нкр" подписали обращение к международному сообществу. Чего хотят? Известно чего - внимания к себе.

Ну и попутно лепечут о том, что "исключают свое возвращение под юрисдикцию Азербайджана". Ну, тут дело добровольное. Азербайджан предложил армянам, которые незаконно проживали в Карабахском экономическом регионе нашей страны получить гражданство. Это было миролюбивое предложение, демонстрирующее стремление официального Баку к миру. Но если армяне не хотят жить в Азербайджане по азербайджанским законам, то тут уже нет нашей вины.

Пусть живут в Армении по армянским законам. Или в Аргентине, Уругвае, США, Франции, России по законам этих стран. Будут они там бегать. С трусцой или без - это уже их личное дело. Другое дело, что иногда хотя бы нужно следить за событиями, происходящими в мире, в регионе и в азербайджано-армянских отношениях. А с этим, как я вижу, имеет место большая напряженка.

Будь иначе, авторы того обращения к мировому сообществу, эти вчерашние карабахские сепаратисты, увидели бы, что бороться нужно за гуманизм и дело мира. С помощью сатиры, автопробегов по бездоровью и разгильдяйству или забегов из Аргентины в Уругвай - это уже по личному усмотрению. Главное тут - не опоздать на нужный забег. Потому что в противном случае всю оставшуюся жизнь придется бегать на месте.