Не словом, а делом: Армения должна доказать свое стремление к миру

Автор: Акпер Гасанов

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года. Об этом 13 декабря на брифинге заявил председатель комиссии Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор Саркис Ханданян. "Если все принципиальные вопросы, которые поднимает Армения, и по которым было достигнуто соглашение, будут подтверждены и найдут место в мирном договоре, то подписание мирного договора станет техническим вопросом", - сказал армянский парламентарий.

Он добавил, что в случае согласия Баку на последние предложения Еревана, не исключено, что договор будет подписан в конце года. "А вот как повернутся обстоятельства на практике, поживем - увидим", - подчеркнул армянский депутат. В последнее время мы часто слышим такого рода заявления из Еревана. Они могут создать иллюзию поразительной близости подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Но так ли это в реальности? Для начала напомню, что принимая в Баку заместителя госсекретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, госминистра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подчеркнул, что после полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета в результате проведения антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом регионе больше нет никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Глава нашего государства подчеркнул, что Баку поддерживает региональную мирную повестку дня. Он отметил, что Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами. Ранее в ходе форума в Дипломатической академии он ответил и на вопрос о том, какой будет судьба армян, которые захотят жить в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Президент Азербайджана четко и ясно указал на то, что те, кто хочет вернуться, могут вернуться. Он напомнил, что квартиры и дома армян остаются нетронутыми, в отличие от полностью разрушенных домов, которые вы видели в Зангилане и других местах. "Обеспечивается полная защита армянского исторического наследия и наша военная полиция сейчас охраняет очень важные объекты, в том числе, собственность людей, если они желают стать гражданами Азербайджана", - заявил глава нашего государства.

И тут возникает вопрос - были ли сделаны такого же рода заявления со стороны официального Еревана в отношении прав азербайджанцев, которые были изгнаны из РА? Речь идет о сотнях тысяч человек. Увы, но никакой конкретики, никаких гарантий согласия руководства РА на возвращение азербайджанцев на землю предков дано не было. Не было руководством РА подчеркнуто, что азербайджанское культурное наследие находится под охраной, как и квартиры, дома азербайджанцев.

Этому есть объяснение. Азербайджанское культурное наследие было разрушено, уничтожено в Армении. Что до жилья азербайджанцев, изгнанных из РА, то там давно живут армяне, и руководство РА понимает, что даже намек на необходимость возврата этого жилья азербайджанцам, приведет к очень мощному социальному взрыву в стране. Так или иначе, но на данном этапе мы видим совершенно разные степени гарантий, которые даются Азербайджаном и Арменией.

В этой связи совершенно неуместно выглядит уточнение, сделанное все тем же Саркисом Ханданяном. Он вспомнил про трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, посетовав на то, что многие из его пунктов так и не были выполнены, "в том числе, по части Лачинского коридора". Это была манипуляция. Азербайджан всегда справедливо указывал на то, что нет никакого Лачинского коридора, а есть Лачинская дорога, блокировала которую как раз армянская сторона, карабахские сепаратисты, осуществлявшие незаконную добычу природных ископаемых на нашей земле.

При этом сама Армения не выполнила 9 пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение, гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", - говорилось в нем.

Его, повторю, РА не выполнила. Впрочем, куда важнее тут другое. В Декларации о независимости Армении, Конституции этой страны, в ее Стратегии национальной безопасности прописано, что Карабах считается составной частью РА. И никаких шагов к изменению ситуации со стороны официального Еревана мы не видим. Наоборот, мы слышим голоса реваншистов, которые заявляют о том, что "карабахский вопрос еще не решен".

Об этом заявляют и экс-министр обороны РА Сейран Оганян, и экс-глава МИД РА Вардан Осканян, и очень многие иные армянские политики. Традиционно на этом вопросе пытаются спекулировать дашнаки. Плюс группа сепаратистов, называющая себя "членами парламента Карабаха", провела 10 декабря совещание, посвященное годовщине провозглашения так называемой "независимой республики Карабах", после чего коллективно посетила ереванское кладбище Ераблур.

Позже от имени так называемого "парламента Нагорного Карабаха" было опубликовано заявление, в котором говорилось, что лидер сепаратистов Самвел Шахраманян "вынужденно подписал известный указ о самороспуске от 27 сентября". Этот "указ" сепаратисты называют "антиконституционным документом" и заявляют, что полны решимости продолжать "борьбу за права и свободу, стоивших жизни тысяч армян".

Наконец, мы видим и то, что есть внешние силы, заинтересованные в поддержке реваншистских настроений в РА. В этой связи напомню слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Нам нужны твёрдые, выверенные гарантии того, что в Армении больше не будет попыток реваншизма. Зачем нам это нужно? Потому что мы знаем, что происходит в Армении, а также знаем, что у Армении очень плохие советники в некоторых европейских столицах", - заявил глава нашего государства.

Пока официальный Ереван таких гарантий не дал. А без них мир между нашими странами остается шатким.