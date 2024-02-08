В Зангилане избиратели активно участвовали в президентских выборах и голосовали за выбранного кандидата.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend член Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики Вугар Магеррамов, наблюдавший за ходом голосования в Зангилане.

"Сегодня праздник для азербайджанского народа. Эти выборы проводятся на всей суверенной территории Азербайджана. Сегодня я наблюдал за ходом голосования в Зангиланском районе. Граждане активно участвовали в выборах, отдавали свои голоса за выбранного кандидата", - сказал он.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

Отметим, что Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.