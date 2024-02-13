Странные звуки из Еревана – 36 лет спустя

Автор: Лейла Таривердиева

О чем сегодня пытается говорить Армения с Баку? Оттуда постоянно доносятся какие-то несвязные фразы, невнятные заявления и нечленораздельные звуки. Что они означают, трудно разобрать. Вряд ли сами их авторы до конца понимают, что творит их язык. Они просто пытаются заполнить вакуум, в котором пребывает Армения. Это только кажется, что жизнь страны заполнена событиями, что вокруг нее полно маклеров с предложениями всего самого вкусного и интересного и ей остается только выбирать. На самом деле Армения висит в пустоте. Она лишилась пуповины, которой для нее служили растянувшиеся на сто лет надежды на азербайджанские земли, и сегодня это образование болтается в вакууме. Никаких реальных перспектив, никаких реальных проектов, одни только слова. Иллюзии развеялись, а заменить их оказалось нечем.

Неспособная к созиданию и самостоятельному развитию общность людей, объединенных одной лишь ненавистью, не может двигаться вперед. Не потому, что армянский народ не способен к созиданию в принципе, просто мотивация у него всегда была нездоровой. Ненависть не может долго склеивать нацию и держать ее на плаву, тем более, когда возглавляют эту нацию не политики, а негодяи, убийцы и отставшие от цирка клоуны.

Карабахский конфликт продлился более 35 лет, с февраля 1988-го до сентября 2023-го. Это официальная хронология, неофициально же он начался еще осенью 1987 года, когда развернулись этнические чистки азербайджанцев в Армении. Сегодня как раз очередная годовщина начала сепаратистских беспорядков в Ханкенди. 13 февраля 1988 года армяне устроили в тогдашней НКАО акцию с лозунгами "миацума", объявленную затем бессрочной. Возбужденная толпа, вдохновленная рассказами вернувшихся из Москвы ходоков к Горбачеву, вопила и размахивала мечтой о "воссоединении" с Арменией. Прошло много лет, но последствия тех событий крепко держат Армению за горло до сих пор. Армяне винят в своих бедах кого угодно кроме себя самих. Столь древняя, как они сами утверждают, нация, должна была бы за пять тысяч лет набраться мудрости. Но мудрости как не было, так и нет, что демонстрируют ежедневно и премьер-министр, и прочие официальные лица, и эксперты, и журналисты, и домохозяйки Армении. Обычно так ведут себя никогда не имевшие государственности этносы, по воле геополитического случая получившие возможность осесть на чужой земле. После тех ударов, которые получила нацияобразующая преступная идея в 2020 году, а затем в 2023-м, наши соседи и сегодня тупо держатся за устаревшие нарративы. Они хотят показать, что не сдаются и будут стоять до конца. Но на самом деле им просто не за что больше ухватиться. Они оттолкнули руку помощи, протянутую Азербайджаном. Самую надежную руку, открывающую перед Арменией реальные пути в нормальный мир. Беспримерный гуманизм Баку не был оценен армянской стороной, все еще живущей розовыми воспоминаниями о феврале 1988 года.

Все, что случилось за прошедшие 36 лет, могло бы стать уроком для любого народа. Армяне в нашем регионе люди новые - соседями мы стали по меркам истории не так давно, каких-то двести лет назад. Но годы карабахского конфликта, особенно последние четыре, были настолько насыщены наглядными уроками, что их хватило бы и на несколько столетий. К сожалению, ускоренный курс обучения не привел к перелому в сознании, не помог разбить те безобразные представления о себе и окружающем мире, которые внедрены больной идеологией. Азербайджан освободил свои земли, обеспечил свой суверенитет и установил реальный мир на границе, который накануне был после долгого перерыва нарушен армянской стороной. В целом все задачи были выполнены на высоком уровне. Единственной задачей, которая пока не находит решения, остается спасение армянского общества, избавление его от нездоровых наклонностей и агрессивных целей. Эти цели не дают жителям Армении разбежаться по другим квартирам. Но ведь есть и другие возможности сплотить нацию. Прекрасные, созидательные, которые позволят этой стране стать нормальным соседом и партнером, жить и развиваться. Они Ереваном никогда не рассматривались.

На сегодня в коллективном сознании наших соседей ничего не изменилось. Изменились только лозунги, хотя более разумными и реалистичными они не стали.

"Эволюция" заявлений Никола Пашиняна за последние несколько лет не сулит Армении ничего хорошего. Это большая беда, когда лидер страны не умеет не только складно говорить, но и складно мыслить. После каждого спича армянского премьера, возникает вопрос: а что он хотел сказать? Этого не понимают ни свои, ни чужие. Возможно, он просто не хочет, чтобы его поняли. Хотя вряд ли - это высший пилотаж в дипломатии, а это не про Пашиняна. Все произносимые им фразы происходят из незнания вопроса и жажды популизма. Только Пашинян мог, выступая в 2019 году на стадионе в Ханкенди в экстазе заявить, что "Карабах это Армения, и точка", а потом пытаться позорно оправдываться.

Накануне в соцсетях обсуждалось видео времен 44-дневной войны - интервью Никола РИА Новости. В те дни как-то было не до Пашиняна и вряд ли многие помнят этот позор. Зато сегодня все это можно слушать как сценку из юмористического шоу. Все так изменилось. Кроме самого Пашиняна. И тогда, и сейчас беспорядочный набор фраз, путаница в мыслях, растерянность. Все это звучит в последнем интервью армянского премьера The Telegraph. Было сказано очень много и практически ничего. Поток мысли в конечном итоге свелся к некой угрозе со стороны Азербайджана, к тому, что наша страна, мол, никого не уважает и может напасть на любого соседа. Наверняка, грузины, иранцы и россияне, а также туркмены и казахи страшно перепугались, услышав такое.

Эти нарративы появились в армянской пропаганде не так давно и продиктованы они, конечно, не многочисленными талантами Никола Пашиняна, а сторонними игроками. Есть заказ выставить Азербайджан угрозой региону и попытаться как-то сыграть на этом против Баку. По причине своей политической некомпетентности Пашинян не понимает, в какую игру его втягивают, и тоже надеется на какие-то дивиденды. И он, и члены его правительства упорно, на всех встречах, в соцсетях и в СМИ говорят об опасности региону с азербайджанской стороны, противостоять которой может только начиненная французским и индийским (а может, и еще чьим-то) вооружением Армения. Милитаризации агрессора должно быть какое-то оправдание. Созданию у границ Азербайджана нездоровой военно-политической ситуации - тоже. В отличие от "азербайджанской угрозы" эта угроза реальна и формируется она под различными благовидными предлогами.

Но составленный в Елисейском дворце план сработан очень плохо. Не уважая и даже презирая страну, против которой разрабатывается эта стратегия, ее авторы упустили из виду, что в Баку все видят и все знают. Вызов в МИД посла ЕС в Азербайджане Петера Михалко - это очень четкий звоночек на сей счет. Новые хозяева Пашиняна прокололись с пойманным на границе гражданином Чехии. Ни армянская сторона, ни якобы гражданская наблюдательная миссия Евросоюза не смогли дать этому факту внятного объяснения. Но мы позволим себе предположить, что простого разглядывания наших границ в бинокли миссионерам стало мало. Их продвижение в регион идет очень медленно и постоянно пробуксовывает.

А мир в регионе тем временем все более отдаляется. Вмешательство новых игроков остановило этот процесс, и насколько вероятно его успешное завершение - большой вопрос. Спрятавшись за европейские и американские спины, Ереван снова почувствовал свою безнаказанность и осмелел. Как общество со слабыми скрепами и несформированной государственностью, Армения всегда нуждалась в сильных покровителях. Она не способна самостоятельно ни обеспечить свою безопасность, ни строить дороги, ни даже что-то планировать на пару лет вперед. В феврале 1988 года армянство купило высоких покровителей и смогло на какое-то время поплескаться в лучах кровавой "славы". На ту же тактику она надеется сегодня, подлащиваясь к тем, кто готов заплатить за ее услуги неплохую цену. "Армения готова быть настолько близкой к Евросоюзу, насколько ЕС считает это возможным", - сладко говорит Никол Пашинян в интервью британскому изданию.

Кстати, сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета партнерства ЕС-Армения. Встретятся Боррель и Мирзоян, будут обсуждать "возможности продвижения более амбициозной программы партнерства сторон", сообщает пресс-служба Евросовета.

Возможно, на этой встрече Еревану сообщат, наконец, насколько близко Евросоюз собирается подпустить к своему трону Армению. Но пусть никто не забывает, что в Баку все видят и все знают. Абсолютно все.