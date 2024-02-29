МИД Азербайджана о переговорах между Баку и Ереваном в Берлине

28-29 февраля 2024 года в Берлине состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, между министрами и их делегациями были обсуждены позиции по положениям проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений". Была отмечена необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам.

"В рамках визита глав МИД встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Джейхун Байрамов выразил благодарность немецкой стороне за организацию переговоров между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении ведомства.

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