Местоблюститель - на выход: Иса Гамбар приватизировал "Мусават"?

Автор: Акпер Гасанов

Лет эдак 20-25 назад это событие освещалось бы широко и глубоко. Сейчас же новость о том, что прошли выборы башгана партии "Мусават" затерялась среди сообщений третьего ряда. Общественности страны куда интереснее читать сообщения о ходе войны в Украине, о внутриполитическом противостоянии в Грузии, о шоу под названием "поход на Ереван" под руководством архиепископа Баграта Галстяна.

Партия "Мусават" же просто маргинализировалась. И это печально. Ведь отцы-основатели партии с таким названием запомнились тем, что создали Азербайджанскую Демократическую Республику. Их вклад в историю нашей стране огромен. Но у тех, кто объявил себя их последователями, имея на это весьма размытые и сомнительные основания, таких заслуг нет. Наоборот, они дискредитировали "Мусават" периода АДР своим сегодняшним, жалким положением.

И главным виновником этого процесса является персонаж, амбиции которого многократно превышают его способности. Да, речь идет об Исе Гамбаре. Именно он в субботу снова сел в кресло башгана партии "Мусават". Громче всех кричавший о "позорном наследии советского прошлого", он устроил из процесса своего возвращения в насиженное кресло процедуру, заставляющую вспоминать СССР с их всеобщим "одобрямсом".

Начнем с того, что Иса Гамбар был единственным кандидатом на пост главы партии "Мусават". То есть, выборы были не конкурентными, безальтернативными. Для персонажа, который претендует на статус "отца азербайджанской демократии" это как-то совсем уж примитивно выглядит. А сколь забавными были итоги голосования! За Гамбара проголосовали 279 из 282 представителей. Имена трех смельчаков, осмелившихся не отдавать свои голоса Исе Юнисовичу, не сообщаются. А жаль! Это такие же герои, как те, что выходят в России на одиночные пикеты против войны, которую их страна развязала в Украине. В любом случае, зрелище было очень грустным, потому, что Азербайджану нужна оппозиция. Настоящая, а не вождистская пародия на политическое движение. Иначе ведь и не назовешь партию "Мусават", которая давно уже превратилась, по сути, в некую НПО. Свидетельством неизлечимой импотенции в ней является то, что так и не появилась реальная альтернатива Исе Гамбару.

Ариф Гаджилы, который несколько лет формально назывался главой партии "Мусават", в реальности оказался всего лишь местоблюстителем. Да, в период башганства Гаджилы, все решения принимались только после согласования с Гамбаром. Сейчас же, Гамбар решил, что Гаджилы порулил и хватит. Иса Юнисович счел правильным снова встать у руля партии.

Хотя, по хорошему, он должен был уйти с политической сцены еще в 2003 году, после проигрыша на президентских выборах действующему главе государства Ильхаму Алиеву. Но Гамбар остался. Ради чего? Ради того, чтобы потом еще не раз ощущать горечь поражения. В этом, в отсутствии резонных оснований для присутствия на политической сцене, его главной отличие от Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ису Гамбара, Али Керимли и прочих отечественных самовлюбленных политических лилипутов даже как-то неудобно сравнивать с поистине исторической личностью, которая одержала большое количество великих побед. Да, именно стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева привела к триумфу в 44-дневной войне, к окончательному восстановлению территориальной целостности нашей страны в результате однодневной контртеррористической операции.

Стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева привела к тому, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не смогли воспрепятствовать тому, чтобы флаг нашей страны развевался в Шуше и Ханкенди, Физули и Лачине, Кельбаджаре и Агдаме. Азербайджан ныне является политическим, экономическим центром Южного Кавказа, обладающим сильнейшей армией в регионе.

Азербайджан реализовал, за годы президентства Ильхама Алиева, огромное количество энергетических и транспортных проектов, которые сделали нашу страну важнейшим партнером Евросоюза. Наша страна пользуется непререкаемым авторитетом в ГУАМ, в тюркском и исламском мире. Список достижений Президента Азербайджана Ильхама Алиева перед своей страной, своим народом можно перечислять очень долго. А "достижение" Исы Гамбара, как впрочем и Али Керимли, состоит в узурпации власти в узком кружке своих политических воздыхателей.