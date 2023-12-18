Техническое поражение "радикалов": когда нечем прикрыть свой политический срам

Автор: Акпер Гасанов

Правящая партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на внеочередные выборы президента. Это было ожидаемое, логичное действие. Потому что именно благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева была одержана историческая победа над Арменией, мировым армянством и силами, которые мечтали ранее и мечтают до сих пор реализовать свои планы за счет национальных интересов нашей страны.

Мы все увидели, что победа в 44-дневной войне была достигнута вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. А ведь речь идет о США, России и Франции - трех могущественных державах, каждая из которых имела свои планы в регионе, но которые жаждали сохранения армяно-азербайджанского конфликта "замороженным", что позволяло бы им реализовывать собственные цели на Южном Кавказе.

Эти силы, как мы увидели после победы Азербайджана в 44-дневной войне, окончательно сбросили маски, перестали изображать "нейтралитет" и встали на сторону страны-оккупанта Армении. Противостоять этому мог только большой мастер политической игры - Президент Ильхам Алиев. Он же блестяще реализовал последний этап восстановления территориальной целостности нашей страны.

Да, речь идет про антитеррористическую операцию, которая длилась менее суток и закончилась полным разгромом армянских незаконных вооруженных формирований, самороспуском карабахской хунты, арестом ее бывших главарей. Флаг Азербайджана был поднят в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде. Так была поставлена точка в армяно-азербайджанском конфликте. Так были созданы новые реалии на Южном Кавказе и далеко за его пределами.

Новые реалии, безусловно, созданы и в Азербайджане. И их, по сути, косвенно признала даже наша так называемая "радикальная оппозиция". Как известно, партия Народного фронта Азербайджана уже заявила, что не будет участвовать во внеочередных президентских выборах 7 февраля, сообщил ее председатель Али Керимли. Ранее пришло сообщение о том, что и партия "Мусават" также не примет участия во внеочередных президентских выборах.

В спорте это называется техническим поражением. Не вышел на поле, получай 0-3 и иди думай, стоит ли дальше себя так вести. С другой стороны, ничего иного от лидеров "фронтовиков" и "мусаватистов" и ожидать не стоило, потому что шансы у руководителей ПНФА и "Мусават" на получение более-менее приличного числа голосов на выборах такие же, как у вечно временно безработного моего соседа Ильгара получить высокую должность в какой-либо высокотехнологичной компании в Кремниевой долине.

Тот же Али Керимли давно уже превратился в озлобленного блогера, тиражирующего фейковые новости. Его неоднократно ловили на лжи, на попытках посеять семена недоверия в способность азербайджанской армии, ведомой Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, вернуть все оккупированные РА территории нашей страны. Это все есть в архивах, которые, как известно не горят.

Да, Али Керимли не обещал, как проживающий за пределами страны "герой виртуальных сражений" отрезать себе ухо, если Азербайджан вернет себе хотя бы один из оккупированных районов, но он регулярно врал, пытаясь нарисовать совсем иную, далекую от реальности картину действительности. И для него полное восстановление территориальной целостности Азербайджана стало личной трагедией.

Собственно, как и для лидеров партии "Мусават" и иных, новых и старых "радикалов". Ведь, они лишились последнего "аргумента", спекулируя на котором эти аналоги лопнувших воздушных шариков, пытались оставаться в повестке дня. За последние 20 лет они проделали невероятный путь к потере остатков авторитета, деградировав с поразительной скоростью.

Да, я неспроста вспомнил о событиях 20-летней давности, свидетелем которых был лично. Тогда, осенью 2003 года, они пребывали в состоянии эйфории, открыто делили еще не полученную власть, публиковали в своих СМИ не только прокламации, но и списки тех, кто получит должности министров, в случае их прихода к власти. Любые попытки отрезвить их, а я лично это пытался сделать в беседах с лидерами "радикалов", встречали удивление и раздражение с их стороны.

Время расставило все по своим местам. Сейчас те, кто 20 лет назад заранее праздновал свою виртуальную, созданную силой галлюцинаций "победу", трусливо бегут с политической арены, отказываясь принимать участие в самом главном для любого политика, любой политической силы состязании - в президентских выборах. Попытка прикрыть свой срам какими-то отговорками - нелепа и смешна.

Азербайджанский народ все увидел своими глазами, всему уже дал оценку. И он не заметит отсутствия Али Керимли или Арифа Гаджилы в числе кандидатов в президенты. Тем более, что участвовать во внеочередных выборах будут председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж, депутат ММ Фазиль Мустафа. Их авторитет в обществе куда выше, чем у лидеров "радикалов". В том числе и потому, что они живут в реальном мире, занимаются реальными делами, помогая реальным людям и стране. Тогда как "радикалы" продолжают оставаться в плену собственных галлюцинаций.