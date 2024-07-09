https://news.day.az/politics/1673835.html Посольство США поздравило азербайджанских дипломатов
Посольство США поздравило азербайджанских дипломатов
Посольство США в Азербайджане поделилось публикацией в соцсети в связи с профессиональным праздником азербайджанских дипломатов, сообщает во вторник Day.Az.
"Поздравляем коллег из министерства иностранных дел с профессиональным праздником и передаем им наилучшие пожелания. С нетерпением ждем совместной работы по дальнейшему укреплению американо-азербайджанских связей", - говорится в публикации.
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