Посольство США поздравило азербайджанских дипломатов

Посольство США в Азербайджане поделилось публикацией в соцсети в связи с профессиональным праздником азербайджанских дипломатов, сообщает во вторник Day.Az.

"Поздравляем коллег из министерства иностранных дел с профессиональным праздником и передаем им наилучшие пожелания. С нетерпением ждем совместной работы по дальнейшему укреплению американо-азербайджанских связей", - говорится в публикации.

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