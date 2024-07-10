ЦИК Азербайджана предупредил избирательные комиссии

В случае нарушения избирательными комиссиями требований Избирательного кодекса будут приниматься меры.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в ЦИК.

"Мы будем проводить тщательное разбирательство в таких случаях", - сказал он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!