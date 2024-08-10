Казахстанские СМИ высоко оценили новостной анализ АМИ Trend в преддверии встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Астане

В эфире влиятельного информационного телеканала Казахстана 24KZ зачитали аналитический материал АМИ Trend в преддверии встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Астане.

Авторы репортажа подчеркивают, что в статье, где подробно рассказывается о встрече лидеров стран, особое внимание обращается к совместным крупным проектам, объединяющим Азербайджана и Казахстан.

Напомним, что в аналитическом материале говорится, что Азербайджан уже давно превратился в неотъемлемую часть таких престижных мероприятий, что не только объясняется географической близостью.

"Страна не на словах, а на деле является надежным партнером, важным региональным и международном актором, который вносит значимый вклад в обеспечение мира и безопасности, и расширение сотрудничества в более широком регионе, что приносит пользу всем странам Центральной Азии. Не случайно, что за последние два года Президент Азербайджана посетил страны Центральной Азии 16 раз, включая нынешний визит. Всего за этот период лидеры стран Центральной Азии посетили Азербайджан 15 раз.

Благодаря дальновидной и мудрой политике, проводимой Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, сегодня Азербайджан является ценным и незаменимым партнером для каждой из стран Центральной Азии. Все стратегически важные проекты в различных сферах экономики реализуются в сотрудничестве стран Центральной Азии с Азербайджаном, и они приносят пользу не только странам региона, но и Европы", - говорится в аналитическом материале.

Далее в статье рассказывается о проектах, реализуемых Азербайджаном совместно со странами Центральной Азии в таких сферах как энергетика, транспорт, ИТ и так далее.

С полным текстом аналитического материала можно ознакомиться по ссылке.