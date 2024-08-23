Финская делегация находится с визитом в Азербайджане

При организации Общества дружбы Финляндия-Азербайджан делегация общественно-политических деятелей Финляндии находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в пятницу Day.Az, в Госкомитете по работе с диаспорой, в состав делегации вошли член парламента Финляндии Микко Полвинен, директор Центра исследований Финляндии, России и Восточной Европы в Александровском институте Маркку Кансгапуро, журналист, специализирующийся на вопросах внешней политики и безопасности, заместитель редактора журнала "Hymy", бывший председатель Депутатской группы (2021), бывший член совета городского округа Вантаа-Керева (2022 г.), бывший член регионального правительства Вантаа-Керева Антеро Ээрола, бывший министр обороны Финляндии, председатель правления консалтинговой компании "J-E Enestam AB" Жан Эрик Энестам, бывший заместитель главы финской делегации в Парламентской ассамблее Западноевропейского союза Жаако Лааксо и председатель Общества дружбы Финляндия-Азербайджан Тарана Назарова.

В рамках визита делегация посетила Государственный комитет по работе с диаспорой, а также встретилась с председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым, заместителем министра культуры Фаридом Джафаровым, первым заместителем председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Бахрузом Мамедовым. На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

В настоящее время делегация находится с визитом в Шуше и Лачине. Здесь намечается посещение исторических памятников, достопримечательностей, ознакомление со следами армянского вандализма и реконструкцией, проводимой на освобожденных от оккупации землях.

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