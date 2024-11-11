https://news.day.az/politics/1706229.html Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан для участия в климатическом саммите - ФОТО Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан для участия в климатическом саммите - ФОТО
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре