https://news.day.az/politics/1706266.html Президент Молдовы прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО Президент Республики Молдова Майя Санду 12 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Президент Молдовы прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Республики Молдова Майя Санду 12 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов и другие официальные лица.
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