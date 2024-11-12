Президент Молдовы прибыла с визитом в Азербайджан

Президент Республики Молдова Майя Санду 12 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов и другие официальные лица.