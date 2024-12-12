Независимая политика Баку мешает мировым игрокам

Если бы на мировой арене не учитывался контекст ситуации, имевшей место до войны 2020 года, Азербайджан не смог бы показать миру, что восстановление его территориальной целостности было легитимным. Впечатление, что годы армянской оккупации вычеркнуты из международного внимания, создается благодаря СМИ, особенно западным, которые часто бывают ангажированы армянским нарративом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Многие западные СМИ не учитывают этот контекст, создавая впечатление, будто все начинается с 2020 года. Хотя понятно, что конфликт начался намного раньше. Однако на международной политической арене контекст предварявшей 44-дневную войну ситуации учитывается. Иначе Азербайджан не имел бы возможности говорить о том, что территориальная целостность играет в этом конфликте какую-то роль.

В СМИ повестка представляется по-другому, и часто это затрагивает какие-то определенные моменты недопонимания в нарративах на медийном пространстве. Однако не это мешает достижению окончательного мира. Больше проблем создается тем, что Армения до сих пор привязана к определенным политическим стандартам, которые уже неприемлемы после сентября 2023 года. У армянской стороны все еще есть непонимание того, что Армения не имеет достаточного количества сил, чтобы навязывать свой вариант достижения постконфликтного мира.

У Армении все еще остается статичность в подходах к политике. Хотя она постепенно сходит на нет. Образно говоря, на ноге у нее камень на цепи, и по мере движения он разбивается о землю и становится все меньше и меньше. Скоро он разобьется окончательно, и создадутся условия для мирного соглашения. Все идет к этому, но багаж, оставленный конфликтом, все еще тяготит Армению и делает достижение мира более сложным.

Да, заметно, что падает энтузиазм в попытках добиться заключения Азербайджаном мира с Арменией на основе ее интересов. Точнее, в попытках добиться исключения некоторых вопросов, лежащих на столе переговоров и не отвечающих интересам Армении. Этот энтузиазм падает потому, что нет никаких возможностей надавить на Азербайджан и заставить его заключить мир на стратегически невыгодных ему условиях. У мировых игроков нет никаких рычагов давления на Баку, этому мешает его независимая политика. Нечего также предложить взамен. Обмен на международной арене практикуется, но предложить нечего. Можно сколько угодно пытаться играть на том, что Армения, мол, уже на все согласилась, и уговаривать Азербайджан отказаться от оставшихся несогласованными 2-3 пунктов. Но результатов не будет, потому что Азербайджан хорошо знает, с кем он имеет дело. Что за актор Армения, Азербайджан хорошо уяснил за годы конфликта. Поэтому ничего нельзя оставлять на самотек, и очень правильно, что Азербайджан проявляет упорство и настаивает на своей позиции.

Попытки давления, конечно, делались. Была попытка надавить на Азербайджан, посмотреть, удастся ли выторговать что-то, чтобы потом представить Армении как свое достижение. Для чего? Чтобы соблазнить ее на стратегическое сотрудничество по типу того, что было раньше у Еревана с Россией. В своем нынешнем положении Армения ничего особенного предложить новым партнерам не может. Думаю, сегодня всем, в том числе Армении должно быть уже понятно, что если политика давления не дает результатов, продолжать ее не стоит. Это контрпродуктивно.

Ситуация вокруг Южного Кавказа очень сложная. Конфликт следует за конфликтом. Есть мнение, что после 20 января начнутся изменения, но я думаю, что региональные конфликты после инаугурации Трампа будут развиваться по той же кривой, по которой они обычно развиваются. То есть они должны достичь своего пика, а потом идти на спад.

Не думаю, что с приходом Трампа произойдут серьезные изменения в каком-либо из региональных конфликтов. Будь то российско-украинский конфликт или конфликт на Ближнем Востоке. Развитие этих конфликтов будет зависеть от того, насколько стороны будут готовы к их эскалации или деэскалации. Это непредсказуемо, потому что сейчас, например, кардинально изменилась ситуация на Ближнем Востоке со свержением Башара Асада. Неизвестно, будет ли продолжение внутригражданской войны в Сирии или установится стабильность. В Сирии сейчас нет единой централизованной власти, она в руках различных группировок, которые контролируют различные части страны. Ко всему этому подключается и Израиль, поэтому сложно что-то прогнозировать. Пока непонятно, насколько ситуация на земле будет влиять на подход сторон к переговорам. И пока баланс сил на земле не прояснится, изменений ждать не стоит, независимо от того, кто у власти в США.

Между тем, смена администрации в Белом доме, думаю, положительно повлияет на ситуацию на Южном Кавказе. Давление на регион ослабнет, и это создаст благоприятную почву для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Кстати, падение интереса Запада к нашему региону связано как раз с развитием конфликтов в других регионах.

Так что в 2025 году вижу возможности для заключения мира между Арменией и Азербайджаном на справедливых условиях и в рамках того, что предлагает Баку для исключения возможности повторения конфликтов в будущем.

Лейла Таривердиева