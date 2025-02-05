https://news.day.az/politics/1728013.html В Агдере обнаружены боеприпасы - ФОТО В ходе проведения инженерных работ на территории в Карабахском регионе были обнаружены боеприпасы, принадлежавшие армянским вооружённым формированиям и незаконным армянским вооружённым отрядам.
В Агдере обнаружены боеприпасы - ФОТО
В ходе проведения инженерных работ на территории в Карабахском регионе были обнаружены боеприпасы, принадлежавшие армянским вооружённым формированиям и незаконным армянским вооружённым отрядам.
Об этом в среду сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
В результате деятельности инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана на территории Агдеринского района были конфискованы 1 СВД, 1 РПК-74М, 1 АК-74М, 1 ручной гранатомет, 2 прибора ночного видения и 1 глушитель для автомата.
На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре