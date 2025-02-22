В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о графике выплат Константину Затулину.

Day.Az представляет публикацию:

Как-то часто в инфополе стал мелькать наш старый знакомый, горемычный Константин Затулин - самый активный, непримиримый, не затыкающийся ни на день защитник армян.

Ну, как армян... Защищает Костя не всех армян в принципе, а только тех, кто ему там, в Москве и Сочи, регулярно приплачивает. По его истерикам в СМИ можно не только клиентов, но и график даже выплат составить - так явно Затулин отрабатывает.

Результата при этом он не показывает никакого! Ничего, кроме омерзения ни сам Затулин, ни его публикации не вызывают. Видимо, всех остальных в России Затулин уже окончательно задрал - особенно россиян неармянской национальности, надо полагать.

Хотелось бы, кстати, посмотреть на куратора депутата Затулина - интересно, что он думает о человеке, превращающего российскую внутреннюю политику в черт знает что. Пока его традиционная аудитория занята событиями вокруг Украины и внутрироссийским бытом, Затулин продолжает бегать по армянам и набивать карманы.

Не хочется цитировать Ельцина, но дорогие россияне, скиньтесь уже, подайте бедолаге на пропитание!