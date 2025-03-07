Роль Мехрибан Алиевой в новейшей истории Азербайджана: когда за Личность говорят ее дела

Автор: Акпер Гасанов

Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили второй по величине город страны - прекрасную и величественную Гянджу. В первую очередь данную поездку стоит рассматривать с точки зрения очередной демонстрации того, сколь колоссальное внимание в нашей стране уделяется сохранению культурного и религиозного наследия народов, проживающих в Азербайджане.

Судите сами. Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже. Она была возведена в 1887 году. Примечательно, что храм построен из кирпича в византийском стиле на пожертвования как местных православных, так и мусульман. Это говорит о том, что в Азербайджане испокон веков в мире и согласии, совместно решая все важнейшие проблемы, жили представители разных религий и национальностей.

И эта традиция мультикультурализма ныне не просто сохранена - она является визитной карточкой Азербайджана. Вот и в данном случае православный храм, в котором сегодня побывали Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева, был отремонтирован в 2017 году по случаю 130-летия основания. Но этот исторический памятник, являющийся одной из древнейших действующих православных церквей в Азербайджане, нуждается в проведении ряда дополнительных ремонтных работ.

Вне всякого сомнения, они будут осуществлены. Ведь Фонд Гейдара Алиева и его руководитель Мехрибан Алиева известны не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами своими проектами по сохранению религиозного и культурного наследия. Вот и в ходе своего сегодняшнего посещения Гянджи президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили мечети Шаха Аббаса и Гусейния.

Эта мечеть была построена в 1606 году по приказу сефевидского правителя Шаха Аббаса I на основе проекта архитектора Шейха Бахаддина Мухаммеда Амиля. Благодаря архитектурной композиции, планировке, конструктивным и художественно-декоративным особенностям она хранит традиции средневековой азербайджанской портально-купольной архитектуры. Ее сохранение является архиважным делом. Неспроста в 2008 году по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в мечети были проведены реставрационные и ремонтные работы.

Неудивительно, что во время нынешнего осмотра мечети со стороны Мехрибан Алиевой были даны очередные поручения по сохранению этого историко-религиозного памятника. Тут стоит напомнить, что Мехрибан Алиева, как Первый вице-президент Азербайджана и президент Фонда Гейдара Алиева, сыграла значительную роль в восстановлении ряда мечетей в Азербайджане.

Например, мечеть Бадойюн в Лагиче, построенная в 1791 году, была отреставрирована при поддержке Фонда Гейдара Алиева. После реставрации в ноябре 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии её повторного открытия.

Вспомним также, что Верхняя мечеть Гевхар-аги в Шуше после возвращения города под контроль Азербайджана в 2020 году была вновь открыта для молитв. В 2021 году в мечети была проведена реставрация.

Также отметим мечеть Саатлы в Шуше: построенная в 1883 году, эта мечеть подверглась реставрации, завершенной в 2023 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия после реставрации.

Наконец, Нижняя мечеть Гевхар-аги в Шуше: после возвращения города Шуша под контроль Азербайджана в 2020 году мечеть была вновь открыта для молитв. В 2021 году в мечети была проведена реставрация.

Также стоит отметить, что Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой реализует проекты, направленные на укрепление межрелигиозного диалога и сохранение культурного наследия, включая строительство образовательного центра "Хабад-Ор-Авнер" для еврейских детей в Баку. Мы привели примеры того, как в Азербайджане бережно сохраняется и оберегается все, что свято для представителей различных религий и национальностей.

Но ведь есть и зарубежные примеры такого рода меценатства. Так, Фонд Гейдара Алиева активно участвовал в реставрации и поддержке культурных и религиозных объектов в различных странах, включая Францию и Италию.

Например, Азербайджанский парк и родник "Дружба" во французском Эвиане. Также вспомним, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева во Франции был открыт памятник азербайджанской поэтессе Хуршудбану Натаван.

Мы помним, как он подвергся осквернению вандалами. Это был пример французского отношения к памятникам культуры других стран и народов. Азербайджан же продемонстрировал иную модель поведения.

В 2007 году Фонд Гейдара Алиева профинансировал реставрацию двух старинных скульптур в парке Версальского дворца: "Амазонка" (1685-1693) работы Жака Бюиррета и "Ваза с ручками в виде голов фавна" (1687-1705) Клода Бертена.

В 2009 году Фонд Гейдара Алиева выделил средства на реставрацию пяти витражей Страсбургского кафедрального собора, созданных в 1320-1340 годах и изображающих Деву Марию и Иисуса Христа. Наконец, в 2013 году фонд участвовал в реставрации семи церквей X-XII веков в департаменте Орн.

Как видим, во Франции, которая так много и активно очерняет нашу страну, Азербайджан продемонстрировал высочайший уровень культуры, толерантности, благородства. И если нынешнее руководство Франции не в состоянии это оценить - тем печальнее для Франции.

Азербайджан же, напомню, громко заявил о себе и в Италии. Так, в 2012 году в римском парке Вилла Боргезе состоялось открытие памятника азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, установленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан Алиевой.

В том же 2012 году Фонд Гейдара Алиева подписал соглашение с Ватиканом о реставрации катакомб Святых Марцеллина и Петра в Риме.

А в 2013 году Фонд Гейдара Алиева отреставрировал "Зал философов" в Капитолийских музеях Рима.

Эти проекты демонстрируют стремление Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан Алиевой, к популяризации мирового культурного и религиозного наследия.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева уже вписала свое имя в новейшую историю Азербайджана и ряда других стран как Личность, сыгравшая важнейшую роль в сохранении того, что дорого и свято их жителям.