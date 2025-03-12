Между Азербайджаном и Италией открываются новые возможности для сотрудничества

Открываются новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо на конференции, посвященной вопросам устойчивого развития и приуроченной ко Дню итальянского дизайна в Баку.

"Италию и Азербайджан связывает очень тесное сотрудничество, особенно в энергетическом секторе. Азербайджан является важным поставщиком нефти и газа для Италии. Однако, помимо этого, я рад отметить, что открываются новые возможности во многих других сферах", - сказал он.

По словам посла, отношения между двумя странами продолжают укрепляться на всех уровнях. В политической плоскости наблюдается регулярный обмен визитами и контактами на высшем уровне.