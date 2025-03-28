Тупизм вместо туризма

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наши соседи умеют видеть то, чего нет.

На этот раз им показалось, что эмиратский бизнес-журнал "Economy Middle East News" поставил Армению на первое место в рейтинге стран, где гражданам ОАЭ стоит провести длинные выходные (5-дневный отпуск на Рамазан). То, что увиделось армянским блогерам первым местом в рейтинге, на проверку оказалось всего лишь алфавитной последовательностью. Так уж вышло, что согласно английскому алфавиту Армения помещена до Азербайджана. Был бы рейтинг на кириллице, все было бы наоборот.

Радость по этому поводу как нельзя лучше демонстрирует, как, что и откуда берется в Армении. Поди теперь переубеди, суй под нос английский алфавит - ничего не заставит изменить мнение.

Но даже не это самое интересное. В связи с этой "радостной новостью" всплыла любопытная предыстория. Оказывается, месяц назад в СМИ поползли слухи, кто Комитет туризма Армении предъявил требование к гостиницам о необходимости наличия в них отдельной молитвенной комнаты для представителей других религий. На самом деле комитет не делал ничего такого, он просто робко попросил владельцев отелей, если это возможно, если их не затруднит, и если это не противоречит их эксклюзивной идентичности, предоставлять туристам возможность питаться и совершать обряды в соответствии с их религией.

Как вообще могло прийти в голову, что такое возможно? В Армении и вдруг государственная забота о последователях других религий. Это самая большая небылица нашего времени. Но все равно, поднялся страшный вой. Возбужденная "толерантностью" армянская общественность буквально встала на уши.

Чем армянской общественности могли помешать комнаты для намаза в гостиницах, непонятно. Страшно хрупкой и уязвимой армянской идентичности это никак не могло бы повредить. Когда гости, например, из Ирана пополняют армянский бюджет, это хорошо, а когда речь заходит о проявлении уважения к их вере, это уже недопустимо. Интересная логика.

А армянским блогерам посоветуем перестать принимать желаемое за действительное. И алфавит подучить было бы неплохо.