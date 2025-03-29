https://news.day.az/politics/1740437.html

Бакинская инициативная группа и "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании

Бакинская инициативная группа и партия "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании. Как передает Day.Az, документ был подписан в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.