https://news.day.az/politics/1740437.html Бакинская инициативная группа и "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании Бакинская инициативная группа и партия "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании. Как передает Day.Az, документ был подписан в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.
Бакинская инициативная группа и "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании
Бакинская инициативная группа и партия "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az, документ был подписан в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.
Меморандум подписали исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и генеральный секретарь "Народного союза освобождения Гваделупы" Жан Жакоб Бисеп.
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