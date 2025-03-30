В Баку состоялся праздничный намаз

В Баку совершен праздничный намаз в связи с праздником Рамазан.

Как сообщает Day.Az, в этот день в мечетях прошли праздничные молитвы в соответствии с фетвой Совета газиев Управления мусульман Кавказа. Праздничный намаз в мечети "Аждарбей" совершен в 08:00, а в мечети "Тазапир" - в 09:00.

Напомним, что в этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 1 марта. Согласно решению Кабинета министров, 30 и 31 марта в стране отмечаются как праздник Рамазан.