https://news.day.az/society/1740576.html В Баку состоялся праздничный намаз - ФОТО В Баку состоялся праздничный намаз. Как сообщает Day.Az, намаз был совершен в 09:00 в мечети Тезепир с участием ахунда Хаджи Фаиза Нагизаде.
В Баку состоялся праздничный намаз - ФОТО
В Баку совершен праздничный намаз в связи с праздником Рамазан.
Как сообщает Day.Az, в этот день в мечетях прошли праздничные молитвы в соответствии с фетвой Совета газиев Управления мусульман Кавказа. Праздничный намаз в мечети "Аждарбей" совершен в 08:00, а в мечети "Тазапир" - в 09:00.
Напомним, что в этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 1 марта. Согласно решению Кабинета министров, 30 и 31 марта в стране отмечаются как праздник Рамазан.
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