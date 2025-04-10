Новый миропорядок: Западу и Востоку не обойтись без Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Новый миропорядок строится на наших глазах. Все происходит так быстро, что нет необходимости в прогнозах - события сменяют друг друга в режиме реального времени. Многие годы будущий миропорядок был прерогативой фантастов и авторов антиутопий. Ими зачитывались, а выстраиваемые авторами конструкции формировали образ будущего. Теперь же каждый может наблюдать, как возникает новый миропорядок и рушится старый. И не факт, что новорожденное устройство мира так же быстро не уйдет в историю прямо на наших глазах.

Однако есть вечные ценности, которые не зависят от геополитических конструкций. И есть возможности баланса, позволяющие странам и народам не терять опоры, как бы не раскачивался мир. Азербайджан нашел такую опору. Она сформирована правильной политикой и умением видеть на сто шагов вперед. Такая основа позволяет сохранять равновесие даже в периоды повышенной турбулентности. И не только сохранять равновесие, но и двигаться вперед.

Выгодная география - это еще не все. Без умения правильно ею воспользоваться, география не может сыграть своей роли. Как это происходит с Арменией. Занимая столь выгодные позиции, страна осталась не у дел. Вокруг нее кипит жизнь, а внутри ее границ серо, тоскливо и одиноко. Потому что помимо географии у страны должны быть, как говорил ранее Президент Ильхам Алиев, "хорошие отношения с вашими соседями и соседями ваших соседей, чтобы иметь возможность реализовывать проекты в области энергетики, безопасности и транспортной связанности".

Умение строить хорошие отношения с соседями дано не каждому. Азербайджан это умеет. Это один из факторов, обеспечивающих успешность проектов Азербайджана и его незаменимость как партнера. Какие бы проекты не затевались в регионе, они не обходятся без нашей страны. Даже в тех случаях, когда не требуется его уникальная транзитная роль. Возьмем, например, Black Sea Energy - проект экспорта зеленой энергии с Южного Кавказа в Европу. Начинался он без участия Азербайджана, а теперь наша страна стала его ключевым участником и притянула к партнерству благодаря своим возможностям и Центральную Азию. Регион ЦА перестал казаться европейцам таким уж далеким и недосягаемым. По большей части потому, что между Европой и Центральной Азией расположен Азербайджан, который всех свяжет нужными нитями, все решит и разрулит.

"Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве со многими странами. Таким образом, эта уже созданная платформа позволяет нам играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой", - сказал Президент Ильхам Алиев на прошедшем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Конечно, заметил он, планируя долгосрочное сотрудничество с этим регионом, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что Азербайджан не обойти стороной. "Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Но эти попытки не увенчаются успехом", - подчеркнул глава государства.

Попытки некоторых стран и структур выйти в Центральную Азию в обход Азербайджана - это актуальная тема на сегодня. Если бы речь шла о транзите интересов посредством России, это хотя бы было логично. Но в том то и вопрос, что РФ не рассматривается Евросоюзом как связующее звено для выхода в Центральную Азию. Не рассматривается и Иран. А об Афганистане даже говорить не стоит. Все понимают, что звеном, обеспечивающим надежность, стабильность и безопасность маршрута, является именно Азербайджан. Кроме того, как сказал глава государства, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что без Азербайджана не обойтись. Не стоит даже пытаться.

Слова Президента Азербайджана можно расценить как месседж Европейскому Союзу, некоторые члены которого плохо знают географию. На минувшей неделе в Самарканде состоялся саммит Евросоюз-Центральная Азия с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Интерес к ЦА у Европы однозначный - редкоземельные металлы. Это было главной темой саммита. Когда речь пошла о транзите всего этого из ЦА в Европу, фон дер Ляйен приветствовала роль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который открывает большие возможности для Европы и Азии. А дальше позитив был несколько подпорчен. Оказалось, что сам ТМТМ - это не главное, куда важнее "плавное пересечение границ в странах Центральной Азии и Южного Кавказа для достижения Черного моря". "После трех десятилетий закрытости открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном станет переломным моментом. И это сблизит Европу и Центральную Азию, как никогда раньше", - вдохновенно сказала глава Еврокомиссии.

Эти слова оставили неприятное послевкусие и ощущение, что госпожа фон дер Ляйен хочет обесценить все то, что уже было сделано и достигнуто. Как и тридцать лет назад, сегодня делаются попытки обеспечить Армении некую особую транзитную роль. Когда-то так же делались попытки протащить через Армению нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, затем железной дороге Баку-Тбилиси-Карс был устроен западный финансовый бойкот из-за того, что она обходила стороной страну-оккупанта. Теперь, делясь планами сотрудничества с Центральной Азией, глава Еврокомиссии фактически выставила Армению главным транзитным звеном, подключение которого немедленно раскупорит рог изобилия. Невозможно не заметить, что Азербайджан, благодаря усилиям, инициативам, дипломатии и финансам которого Европа имеет сегодня энергетические и транспортные коридоры на Восток, был упомянут лишь в контексте открытия границ с Арменией. Это тонкий момент, но он бросается в глаза.

Глава Еврокомиссии считает, что инфраструктура это еще не все? Тогда ее не должно беспокоить полное отсутствие таковой в Армении. Эта страна не располагает железнодорожной, автомобильной и трубопроводной инфраструктурой, пригодной для реализации надежд Евросоюза. В данном случае следует перефразировать слова Урсулы фон дер Ляйен и сказать, что открытие границ - это еще не все. Чтобы полезные ископаемые, которыми грезит Европа, дошли из Центральной Азии на другую сторону континента, потребуются не фантазии, а реальные расчеты. Желание пристроить любимицу в выгодное предприятие понятно, но как быть с экономической эффективностью?

"Сегодня Еврокомиссия должна снять розовые очки, реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан. Они не должны разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые ими государства", - сказал на форуме в АДА Президент Ильхам Алиев.

Месседж был очень четким. В свете позиции Еврокомиссии очень важны указания главы государства на то, что потеряла Армения в результате агрессорской политики. Она лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных маршрутов. Весь транзит из Азербайджана, в том числе нефть, газ и грузы, идет через Грузию, подчеркнул Президент. "Армения могла бы быть частью этого процесса. Это их вина, что они просчитались насчет будущего развития и пожертвовали своим экономическим будущим, своей реальной независимостью ради мечты о "великой Армении"", - сказал он.

Смешивать политику с экономической необходимостью - последнее дело. Эти манипуляции могут привести к потерям и к сомнениям у партнеров насчет вашей надежности и честности. Евросоюз откровенно пытается перевести стрелки в региональном транзите с Грузии на Армению. Он бы, думается, с удовольствием вычленил из этой формулы и Азербайджан, но это абсолютно невозможно. Хотя бы с точки зрения простой географии.

Армения недавно приняла закон о начале процесса вступления в ЕС, чем насмешила всю Евразию. Грузия же отложила этот вопрос до конца 2028 года, что было расценено в Брюсселе как уход от европейского выбора. Освобождение Азербайджаном своих территорий и поражение Армении в войне открыли перед последней определенные возможности. В том числе возможности присоединения к региональным проектам. Но Азербайджан не допустит, чтобы это произошло за счет интересов впавшей в немилость у Европы Грузии. Евросоюзу придется отказаться от перевода стрелок, потому что Азербайджан выбрал главным стратегическим партнером в этом регионе именно Грузию. По грузинской территории много лет идут азербайджанские нефть и газ, движутся грузовые составы и автокараваны из Азии в Европу и из Европы в Азию. Маршрут отлажен и обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Азербайджан лично участвует в расширении и модернизации грузинских участков транспортных коридоров. Именно дружеские отношения между Баку и Тбилиси стали залогом успеха всех этих проектов, в реальность которых многие не верили. "Южный Кавказ стал стратегически важным регионом, и это именно наша заслуга", - заявил в среду в Университете АДА Президент Ильхам Алиев.

То, что Урсула фон дер Ляйен имеет возможность сегодня обсуждать с президентами стран ЦА доставку редкоземельных материалов и энергоресурсов в Европу, это заслуга Азербайджана, который последовательно осуществлял свои проекты сквозь стену непонимания, недоброжелательности и насмешек. Если бы ему это не удалось, Евросоюзу пришлось бы туго. Страны ЦА тоже не могут не понимать, какое значение имеют для них созданные Азербайджаном возможности. После начала войны в Украине, санкций и ограничений российского транзита, они могли потерять прямые выходы на Запад и даже оказаться в изоляции, если бы в регионе не было уже отлаженных возможностей для логистики.

Все это говорится не для того, чтобы сорвать аплодисменты или услышать комплимент. Это просто объяснение, почему Европе следует прислушиваться к словам Президента Азербайджана. Прислушиваться внимательно.

Как сказал Trend директор шведского Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл в кулуарах международного форума в АДА, важно, чтобы мировые лидеры прислушивались к тому, что говорит Президент Ильхам Алиев, потому что его слова имеют важное значение для мировой политики. "Президент Ильхам Алиев всегда очень откровенен и прямолинеен, и я думаю, что важно, чтобы мировые аналитики и лидеры слушали то, что он говорит, и о чем он говорит", - сказал шведский эксперт.

Хороший совет. И очень честный.