Как Human Rights Watch с подачи армян напала на Азербайджан - ДЕТАЛИ

Чем бы занималась Human Rights Watch, если бы не было Азербайджана? На кого бы проецировала свою нерастраченную "любовь"?

Уже не первый год эта организация выбирает объектом основной критики нашу страну. В отчете "Свобода в мире-2018" ей посвящен самый большой раздел. Не потому, конечно, что права журналистов больше всего нарушаются в Азербайджане, а потому, что на Азербайджан в очередной раз поступил оплаченный заказ. А кто платит, тот и заказывает музыку.

Чем же недоволен Human Rights Watch? Например, тем, что неправительственным организациям в Азербайджане запрещено финансироваться откуда хочется. Точнее - откуда поступит заказ на ту или иную антиправительственную деятельность. В прежние годы специализировавшиеся на такой деятельности НПО кормились из западной кормушки, откуда текли рекой гранды, выделяемые под благовидными предлогами. Причем, заказчики не особо заморачивались на финансовых отчетах адресатов грантов, что говорит о том, что деньги переводились не на конкретные проекты, а в карманы отдельных "правозащитников" и крикунов. Да бог с ними, с проектами, как бы красиво не звучали их названия.

Все те, кто на антиазербайджанской критике вплыл в европейские просторы и сегодня продолжает работать против своей родины там, в свое время смогли заинтересовать заказчиков, разглядевших в них большой потенциал. Европейские страны наводнены всевозможными якобы "репрессированными" и "затерроризированными", бывшими "узниками совести" и прочими лицами, как отбывшими срок, так и избежавшими наказания за конкретные преступления лицами. Но "повезло" не всем. Некоторым пришлось понести наказание, и вот их судьба стала причиной бессонных ночей той же Human Rights Watch.

За что платили НПО-разрушителям и за что продолжают греть на своей груди вышеуказанных лиц? За разрушение в будущем Азербайджана, за дестабилизацию, за переориентирование курса страны и ее интересов. Ни одно государство не потерпело бы подобной деятельности на своей территории, да еще оплачиваемой из-за рубежа. Эти организации не сделали ничего для азербайджанского народа, не решили на перечисляемые им крупные средства ни одной проблемы граждан, не постарались принести пользу своей стране. Наоборот, они представляли собой теневую силу, тайный легион, работающий на недругов Азербайджана и хорошо при этом оплачиваемый. На западные гранты эти деятели решали собственные проблемы, параллельно нарушая законы страны.

Так что не стоит бросать в Баку гнилые помидоры, обвиняя во всех грехах - финансирование азербайджанских НПО из-за рубежа было незаконным. А то, что противоречит закону, имеет свой конец.

Что касается "репрессий", то оппоненты Баку просто не желают ничего знать о реальном составе преступлений якобы "репрессированных", даже не стараются вникнуть в суть дела, потому что им это не выгодно. Выгодно вопить о якобы нарушениях в Азербайджане, о надуманном давлении на свободу слова и тому подобном, размахивать флагами с именами каких-то лиц, выкрикивать их имена с международных трибун, намеренно опуская конкретные обвинения, по которым те осуждены.

При этом идет активное вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Дошло до того, что даже реформы в адвокатуре стали предметом "обеспокоенности" международных правозащитников. Все, что так или иначе может стать заслоном для антиазербайджанской пропаганды, дезинформации и антигосударственной деятельности, автоматически приравнивается к "давлению на свободу слова".

Примечательно, что живущая в условиях политических и полицейских репрессий Армения оказалась в докладе Human Rights Watch в числе свободных стран (Азербайджан включен в число несвободных). Но это уже другая история...

Султан Керим