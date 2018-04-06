Заигрывание с карабахскими сепаратистами - игра с огнём: о чем следует помнить Франции

Карабахские сепаратисты продолжают имитировать активную "дипломатию" самопровозглашенного образования в странах Запада.

После в общем-то бессмысленной поездки Бако Саакяна в США, не принесшей оккупантам ничего, вчера еще одна делегация с оккупированных территорий Азербайджана отправилась на запад - во Францию.

На этот раз компанию сепаратистов с паспортами Республики Армения возглавил глава так называемого "парламента" Ашот Гулян.

Конечно же, как и в случае с Бако, Ашота никто официально не встречал. Мэр Валанса Марлен Мурье уже не первый год находится на службе у армянства и отрабатывает по полной. Правда, получается не все.

Например мадам Мурье поведала, что с прошлого года они пытаются "подкрепить сотрудничество конкретными программами" и организовать ярмарку товаров, произведенных на оккупированных территориях Азербайджана, в частности, в Шуше. Но дело что-то не идет. Интересно, почему? Просто принять у себя нелегитимное лицо легко, но вот устроить целую ярмарку товаров, на которых были бы этикетки с указанием в качестве адреса производителя оккупированные территории другого государства, - уже сложнее. Если же продавать продукцию из Карабаха под маркой "мейд ин Армения", это уже будет не то, не будет нужного пропагандистского эффекта.

Кроме того, думается, есть большие опасения у лоббистов и относительно того, что такая демонстрация не перерастет в какое-то масштабное сотрудничество. Дивиденды от работы на армянство могут заинтересовать политиков, но не предпринимателей, для которых главное - это коммерческая выгода и деловой имидж. Подмочить репутацию сотрудничеством с сепаратистами, а тем более совершать визиты в оккупированный Карабах, рискуя потерять рынок всего Азербайджана, - на это серьезные предприниматели не пойдут.

Причем, этот вопрос определен правовыми рамками не только Азербайджана, но и Евросоюза. Напомним, что в конце ноября на сайте Еврокомиссии было размещено предупреждение Гендиректората ЕК по торговле о том, что компании из Европейского союза будут нести ответственность за коммерческую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. "Согласно законодательству Азербайджана, компании ЕС, осуществляющие прямую или посредством филиалов коммерческую деятельность в Нагорном Карабахе и/или на прилегающих территориях, рискуют быть привлеченными к гражданской и уголовной ответственности. Такая деятельность может обернуться уголовным преследованием в отношении соответствующего бизнеса в Азербайджане или другими правовыми мерами; также может повлиять на возможность визита в Азербайджан в будущем", - отмечено в предупреждении.

Совершенно конкретно и понятно.

Что же касается самой Марлен Мурье, то ей, как говорится, терять уже нечего. Имидж и репутация ей ни к чему. В 2014 году возглавляемая ею делегация незаконно побывала на оккупированных территориях Азербайджана и подписала с оккупационными властями "декларацию о побратимстве" городов Бург-Ле-Валанс и Шуша. Само собой, этот шаг французской мэрши вызвал недовольство Баку, на которое незамедлительно последовали разъяснения от представителя МИД Франции. "Подобные инициативы не меняют официальной позиции Парижа, не признавшего независимость Нагорного Карабаха", - заявил он на брифинге в Париже.

Интересно, что нарушившая международное и французское законодательство Мурье была очень возмущена и недовольна позицией Азербайджана. Два года назад в интервью газете Francebleu она назвала попытку азербайджанских дипломатов объяснить ей незаконность ее действий "запугиванием со стороны иностранного государства".

Какова мадам, однако.

Отметим, что делегация карабахских сепаратистов так же побывала в городке Бур-де-Пеаж и встретилась с мэром города Натали Ниезон, после чего был подписан документ о "побратимстве" этого городка с Мартуни (Ходжавенд). Похоже, Ереван решил начать "захват" Франции с глубинки.

Кстати, с азербайджанской Шушой в мае 2015 года "породнился" еще один небольшой французский городок с преимущественно армянским населением - Виллербан. Акт "породнения" состоялся во время встречи во Франции с Бако Саакяном.

А в прошлом году "породнился" с оккупированным Карабахом другой провинциальный городишко Франции - Десин-Шарпио. В качестве "родственника" в этот раз лобби выбрало карабахское село Чартар, расположенное в оккупированном Ходжавендском районе Азербайджана. Карабахскую деревеньку почтила своим присутствием сама мэр Лоранс Фотран, вряд ли понимающая, где находится и что происходит в регионе.

Воистину, армянские деньги творят "чудеса". Они заставляют некоторых забыть даже о том, что и в самой Франции существует сепаратизм. Возьмем, например, Бретонскую партию, стремящуюся за счет части французских земель создать Республику Бретань в Евросоюзе. Или не считающийся с Парижем Фронт национального освобождения Корсики - сепаратистскую организацию, базирующуюся на юге Франции и ставящую перед собой цель достижения полной политической независимости или же расширения прав автономии Корсики. А ведь есть еще и баскский сепаратизм, теребящий не только Испанию, но и задевающий также три французских региона - Суль, Лабур и Нижняя Наварра.

Сепаратизм - это серьезная угроза современному миропорядку, в том числе и Европе. Поддерживать сепаратистов - не важно, по причине симпатий или гонораров общины и армянских избирателей, - это то же что копать яму самой европейской стабильности и порядку. Армянский сепаратизм в далеком, как казалось тридцать лет назад, Азербайджане, уже вызвал на свет кровопролитные противостояния во многих странах региона. Сейчас угроза сепаратизма нависла и над симпатизирующей армянству (точнее его деньгам) Европой, и ей стоит быть более внимательной, чтобы не заработать больших проблем. Ведь Парижу будет очень трудно объяснить, почему Бако Саакяну можно, а Жану-Ги Таламони (лидер корсиканских сепаратистов) нельзя.

Зульфугар Ибрагимов