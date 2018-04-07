Правосудие продано - Саргсян устроил очередной фарс

На днях в Армении был разыгран очередной фарс, в этот раз, с претензией на верховенство закона. Собственно, охочие до присвоения всего на свете армянские культуртрегеры могли бы "застолбить" этот жанр за своей страной, но отнюдь не в его классической театральной ипостаси, а в виде неотъемлемого атрибута государства и власти. Недавние выборы президента проходили в точности по таким канонам. Как же иначе, как не фарс, можно назвать процесс избрания парламентом вступающего 9 апреля в должность Армена Саркисяна из числа... одного единственного кандидата - "назначенца" уходящего президента Сержа Саргсяна?!

Однако, сегодня речь идет о создании Высшего судебного совета, который заменит Совет Правосудия, упраздненный в прошлом году, после принятия новой Конституции.

"Вы обладаете широкими полномочиями и станете единственным органом, который будет выбирать и назначать судей. Вы также будете единственными, кто сможет приостановить полномочия судей или призвать их к ответственности. Желаю вам решительности", - заявил уходящий президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с первым составом нового Совета . По "протокольной" версии, Совет будет независимым государственным органом, который гарантирует независимость судов и судей.

Казалось бы, начинание благое, так как новообразованный судебный орган призван, по словам Саргсяна, добиться в Армении высшей степени правосудия. Однако, не секрет, что за все 10 лет его правления правосудие в Армении как-то не прижилось. Его попросту не стало ни в высшей степени, ни уровнем пониже.

Впрочем, не секрет, что нечистоплотный "лидер" Армении не очень-то вникает в достоверность своих ораторских "перлов", особенно когда они направлены на внутреннюю аудиторию. Зачастую его заявления в соответствии с принципам оруэлловского новояза следует понимать наоборот. К примеру, в лексиконе Саргсяна "борьба с коррупцией" на самом деле означает полную к ней приверженность и толерантность, "военная агрессия Азербайджана" - армянскую оккупацию чужой территории, а "высшую степень правосудия", соответственно, следует воспринимать как полнейшее беззаконие.

Между тем, международные эксперты считают ситуацию с правосудием и правами в Армении плачевной. Они отмечают многочисленные случаи незаконных арестов, пыток подозреваемых, подследственных и даже подсудимых в ходе судебных процессов, давления на адвокатов и свидетелей, а также несправедливые судебные вердикты. Инакомыслие в Армении попросту задушено. Оппонентов власти нещадно сажают или посредством клеветы, сфабрикованных обвинений и даже прямого насилия целенаправленно выдавливают из страны. Формально оппозиция есть, но вся ее деятельность строго регламентирована негласными условиями властей.

"Реальная оппозиция практически полностью ликвидирована. Впервые в новейшей истории армянского государства, после парламентских выборов в апреле прошлого года акций протеста против итогов голосования не произошло. Политические силы фактически в один голос признали итоги выборов, что было нонсенсом", - заявил в январе на пресс-конференции армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. По мнению эксперта, оппозиция перестала представлять позицию армянского общества, которое в своем большинстве относится с ярко выраженной апатией и недоверием к власти в целом и к правящей Республиканской партии в частности, что приводит к поляризации и отторжению от политики властей.

Не лучше обстоят дела со свободой слова и волеизъявления. СМИ, политологи и политики, даже оппозиционные, вынуждены практиковать "самоцензуру", то есть замалчивать и обходить опасные темы из разряда неофициального "табу". Иначе "смутьяны" рискуют навлечь на себя немилосердную кару верхов. Не далее как в прошлом году жесточайшей информационной травле подверглась газета "Грапарак". Издание всего лишь опубликовало статью с критикой армии, за что мгновенно стало мишенью коллективного порицания в официальных и лоялистских СМИ. Сразу после публикации, на Общественном телевидении прошла программа, участники которой инициировали целую кампанию по дискредитации "Грапарак" и "душевнобольных клеветников", нелестные слова которых были в злосчастной статье.

Впрочем, если для международной общественности беззаконие в Армении все еще предмет неочевидный, то в самой стране - это часть жизни населения, и угнетающая данность, силой закрепленная властью.

К примеру, в начале года в Ереване произошло ДТП со смертельным исходом. Погибли два сотрудника дорожной полиции. Второй участник столкновения который врезался в них, Саркис Варданян, неоднократно попадавший в подобные истории, в результате даже не был осужден. И не удивительно. Злостный правонарушитель - сын бывшего члена Совета старейшин Еревана, криминального авторитета Ара Варданяна ("Чвчв Аро") и внук гендиректора компании "Трансгаз" Николая Габриэляна (Гази Коля). Таким образом, мажор, виновный в гибели двух молодых людей, не понес никакого наказания. Член общественной инициативы "Прочь из нашего кармана" Арсен Петросян заявил по этому поводу, выступая на пресс-конференции, что в Армении существует привилегированная каста неприкасаемых лиц, которые не несут наказания за нарушение правил дорожного движения. И подобных фактов в Армении, что называется, пруд пруди.

То есть закон в Армении есть, он суров, но лишь для угнетенного большинства населения, а не "сильных мира сего". Собственно, о какой законности и праве может идти речь, если любой товар, даже продукты первой необходимости, продается уже с немалой коррупционной составляющей, где суды всегда на стороне сильного, а правоохранители, призванные защищать государство и его граждан, охраняют в первую очередь жизни и интересы высокопоставленных лиц и олигархов, а при надобности готовы за них избивать и убивать простых людей.

Неудивительно, что граждане страны чувствуют себя в ней крайне неуютно. Армения заняла 129-е место среди 156-ти стран в рейтинге счастливых стран мира (The World Happiness Report - 2018) опубликованном в марте. Для сравнения, отметим, что Азербайджан занял в нем 87-е место.

Следует отметить, что на днях Саргсян, вероятнее всего, станет премьером, то есть, как и прежде на посту президента, будет вершить судьбы страны и народа, фактически, единолично. Собственно, и вся эта "катавасия" с принятием новой Конституции и переходом на парламентскую систему была затеяна им, чтобы сохранить свою личную власть, уже в качестве премьер-министра, поскольку его дальнейшее переизбрание запрещал закон. Правление в роли премьера было избрано им также из соображений внешнеполитической презентабельности, как более демократическое.

Примечательно, что половину состава Высшего судебного совета будет избирать парламент, где доминирует "партия власти" РПА, а остальных - из числа действующих опытных судей, конечно же из числа "лоялистов" власти. Таким образом новый Совет очевидно станет еще одним инструментом лукавого теперь уже премьера, соответственно, для управления судебно-правовой системой.

Р.Рахибоглу