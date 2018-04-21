Последние "грезы" Саргсяна на фоне протестующего Еревана - ДЕТАЛИ

Сколько еще дней продержится на на посту премьер-министра Серж Саргсян? Таким вопросом задаются уже многие. А некоторые даже делают ставки, войдя в азарт. Неделя, не больше - считает большинство.

А ведь как все красиво начиналось, какую программу представил Саргсян накануне голосования в парламенте...

17 апреля парламент Армении одобрил кандидатуру Сержа Саргсяна на пост главы правительства, а по сути - главы государства.

Саргсян долго и упорно шел к этому событию, перекроил Конституцию, изменил даже форму правления в стране с тем, чтобы остаться на вершине властной иерархии, не имея возможности баллотироваться в президенты в третий раз. Собственно, исход изощренной многоходовки хитровыдуманного политика был практически изначально предопределен. Могли бы быть ничтожные сомнения, будь выборы всенародными. Однако, премьера выбрал парламент, в котором партия Саргсяна, РПА, в коалиции с АРФД составляет большинство.

Даже если не принять во внимание нынешние акции протеста, вопросов к новому и, думается, временному премьеру множество. Например, для чего ему это, если за десять лет президентства он довел страну до обнищания, ничего не сделал для ее развития?

Сам Саргсян, конечно, с такой постановкой вопроса не согласен. Но представить народу кроме надуманной статистики ему нечего, поэтому он решил представить свое видение "будущего" Армении и назвав все это "стратегией развития" страны.

Так что Армения продолжает удивлять - и не беспрецедентными успехами, а, мягко говоря, "странными" выходками своего руководства.

На днях ныне уже бывший президент Серж Саргсян созвал совещание, на котором обсуждался переработанный и дополненный вариант проекта документа "Стратегия развития Армении 2030". На совещании Саргсян заявил в том, числе, что к этой дате необходимо создать несколько сот тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, свести безработицу среди молодежи к нулю и разработать целенаправленные шаги для реализации заявленной им цели - иметь более 4 миллионов жителей к 2040 году. Собственно, крайне далекие от реальности безумно щедрые посулы руководства РА на долгосрочную перспективу, по крайней мере, в пределах страны, уже никого не удивляют. Слыхали, как говорится, и не такое.

Однако, совершенно непонятно, к чему была такая спешка? Ведь известно, что 9 апреля истекал срок президентских полномочий Саргсяна и до 17 апреля формально главой Республики Армения будет председатель Национального Собрания Ара Баблоян. Именно по истечении этих его полномочий вступил в силу закон о переходе страны на парламентскую систему управления. С этого дня премьер становится "верховным правителем", а президент - протокольной фигурой. И хотя официально окончательного решения о выдвижении Саргсяна на должность главы правительства нет, вышеуказанное признание Карена Карапетяна говорит о том, что пост займет именно Серж Саргсян.

Почему же так поспешил Саргсян? Ведь очевидно, что безотносительно сути этого очередного, изначально неосуществимого грандиозного "прожекта", уж две недели то Стратегия могла подождать. Может показаться, что одержимому властью Сержу Азатовичу попросту не терпится "примерить" должность премьер-министра, в качестве которого он намерен и впредь управлять страной. Однако, совещание-фальстарт, с точки зрения болезненного властолюбия президента, и так вопросов ни у кого не вызывал.

Примечательно другое. По сообщениям СМИ, в ходе совещания действующий премьер Карен Карапетян воздержался от применения своего единственного "оружия" против Сержа Саргсяна - статистики. Именно хвалебная статистика внушительных экономических успехов страны, также не имеющая ничего общего с реальным положением дел, болезненно воспринималась президентом как орудие борьбы за "престол". Молчание Карапетяна по этому поводу, красноречиво говорило о том, что тогдашний глава правительства, безусловно, не без давления со стороны руководства "партии власти" РПА окончательно смирился с неизбежным уходом с поста и прекратил свою недолгую "статистическую войну".

Между тем, очевидно другое. Раздутые статистические данные Карапетяна сами собой из общественного сознания страны враз не испарятся. Именно поэтому Саргсян счел нужным, не ко времени, созвать совещание, где и огласил свои стратегические "грезы", на фоне которых меркли даже надуманные достижения не в меру "развоевавшегося" Карапетяна.

Как отмечает издание "Аравот", проблема в том, что в настоящее время действует разработанная еще в 2013 году "Стратегическая программа перспективного развития Армении на 2014-2025 годы". Вопреки оптимистичным планам программы, реальный ВВП не дотянул и до 11 млрд. долларов, госдолг оказался равен 60% ВВП, а обещанная ликвидация бедности обернулась крайним обнищанием двух третей населения. Причина такой плачевной статистики очевидна - власть в руках представителей одиозного карабахского клана.

Конечно, повально теневой характер экономики, гигантский по масштабам Армении госдолг, крайняя нужда большей части населения, опустошительная миграция и, соответственно, полное отсутствие перспектив для государства и народа в армянском обществе ни для кого не секрет. И потому, очевидно, беспардонное вранье властей воспринимается с глубоким возмущением, но практически безропотно. Власти не раз давали понять, что, не колеблясь, применят оружие, если социальный протест достигнет критической точки. Характерно, что "горнило гнева" армянского общества тлеет уже давно и никак не достигает пресловутой точки. В последние годы социальные протесты значительно теряют былые масштабы и мощь. Даже массовые акции протеста в Ереване накануне объявления об избрании Саргсяна прошли практически без эксцессов.

Да, массы ненавидят власть, хотят справедливости и достатка, восстановления прав и жизненных перспектив, однако все еще не готовы за это умирать. Выход большинство армян видит в эмиграции и, судя по живой динамике оттока населения, страну в ближайшем будущем ожидает вовсе не демографический бум, в соответствии с безумными бреднями Саргсяна, а самая настоящая депопуляция, в результате которой Армения рискует стать безлюдным государством-призраком.

Эксперты давно уже бьют тревогу в связи с угрозой бескровной гибели РА. Так, один из соавторов монографии "Миграция и депопуляция в Армении", опубликованной недавно Институтом философии, социологии и права НАН РА, Геворг Погосян сообщил в интервью Голосу Армении, что по их прогнозам, совпадающим с прогнозами ООН, численность населения Армении к 2050 году при оптимистическом сценарии составит 2,7 млн. человек, а при пессимистическом - 1,5 млн. По мнению ученого, резкое падение рождаемости, плачевная экономическая ситуация, война в Карабахе и стремительное старение населения, вкупе с нескончаемой миграцией, ведут к депопуляции Армении.

Комментируя "грезы" Сержа Саргсяна о четырехмиллионном населении к 2040 году, он заявил, что для этого нужны серьезные, комплексные действия, долгосрочные государственные программы, рассчитанные на 20-25 лет. "...обязательно нужен механический прирост населения, который возможен только в том случае, если люди извне будут приезжать жить в Армению. В этом контексте наш ресурс, собственно, единственный - диаспора. Власти Армении должны осознать, что ситуация крайняя, и чем дальше, тем больше она становится неуправляемой, невозвратной. Депопуляция - это сегодняшняя наша реальность, которой не было еще 10-15 лет назад", - считает маститый академик.

С точки зрения демографии, Армения действительно уникальная страна. Число армян в самой стране втрое меньше чем в мире. Не случайно в стране популярен анекдот, в котором президент России оспаривает у главы Армении титул президента армян - по численности представителей этого этноса в своей стране.

Формально, Саргсян проявляет озабоченность и по этому вопросу. Неслучайно в новой "Стратегии развития 2030", в том числе, говорится о необходимости создания тысяч новых рабочих мест, ликвидации безработицы среди молодежи и других соответствующих мерах по улучшению качества жизни в стране и ее привлекательности для иммиграции. Такие критические рывки, в теории, конечно же, возможны, если руководство страны действительно имело бы серьёзное намерение переломить ситуацию. Ярчайший пример - Сингапур, который благодаря болезненным реформам и "драконовым" мерам властей, в кратчайший срок преобразился из, разъедаемой коррупцией "пародии" на государство в одного из азиатских "тигров" с мощной и стабильной экономикой.

Однако, горький опыт постсоветской Армении говорит о том, что заботу о народе и государстве лидеры страны проявляют исключительно формально - на словах и бумаге. Как и все временщики, армянские олигархи и плутократы, лишены таких естественных для человека чувств, как любовь и сочувствие к родине и народу. Армения для них - лишь площадка для грабежа и обогащения, а изолировавший страну от региона карабахский конфликт - способ реализации этих целей.

В отличие от истинно государственных мужей и даже обычных рачительных предпринимателей, Саргсян и Ко не заботятся о сохранении и развитии Армении, а живут по принципу: на наш век хватит, а там, как говорится, и трава не расти.

Р.Рахибоглу