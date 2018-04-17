Саргсян напуган, но продолжает держать армян за дураков

В парламенте Армении началось заседание, на котором будет избран премьер-министр страны.

На трибуне, как можно наблюдать в прямой трансляции, - единственный кандидат Серж Саргсян, который отвечает на вопросы депутатов и расписывает прекрасное будущее, ожидающее страну в годы его премьерства.

Саргсян не был бы Саргсяном, если бы не "удивил" публику хоть чем-то.

"Новый премьер-министр Армении будет отличаться от прежнего президента". Об этом, как пишет Sputnik Армения, заявил в парламенте Армении экс-президент, кандидат в премьер-министры Серж Саргсян.

Странная фраза. И ходя дальше следует какое-то ее путаное объяснение, создается впечатление, что экс-президент либо бредит, либо продолжает считать собравшуюся вокруг парламента многотысячную толпу за дураков. А может, он просто напуган и растерян, отчего и произошло раздвоение.

По его словам, изменения Конституции 2015 года укрепили контрольные полномочия парламента, но дали правительству нужную самостоятельность. Особая роль отведена премьер-министру.

"Но он не может отождествляться с президентом при прежней - полупрезидентской системе. Премьер-министр постоянно находится под контролем парламента и может смениться по политическим причинам. Не может быть премьер-министра, который не будет пользоваться поддержкой парламентского большинства", - подчеркнул Саргсян.

Еще бы, учитывая, кто составляет парламентское большинство...

Но Саргсян на этом не остановился и пошел дальше, пообещав парламентскому меньшинству возможность "отмечать недостатки и выносить их на обсуждения". Почему без пяти минут премьер говорит об этом в будущем времени, непонятно. Меньшинство и сегодня имеет возможность говорить о недостатках и выносить их на обсуждение, но на этом все его полномочия и заканчиваются.

Одним словом, кандидат в премьеры Серж Саргсян предложил армянам взглянуть на ситуацию философски. То есть, возглавит страну снова он, но это будет как бы вроде и не он. Потому что будет называться не президентом, а премьером...

Бред.

А тем временем собравшимся на прилегающих к парламенту и резиденции Саргсяна улицах Еревана гражданам не до философствований. В то время, как Серж Саргсян выступает в оцепленном полицейскими парламенте, оппозиционер Никол Пашинян выступает перед тысячами собравшихся на площади Франции, сообщает Epress.am.

"В Национальном собрании уже началось марионеточное заседание, а в разных городах Республики проходят массовые демонстрации. В Гюмри тысячи людей вышли на площадь, в Иджеване массовый бойкот занятий, перекрыта магистраль Иджеван-Ереван, в Ванадзоре массовый бойкот занятий, в Ереване бойкот занятий и дороги блокированы. В Капане и Мецаморе бойкотируют занятия. Сегодня утром школьники оцепили автомобиль министра иностранных дел. Что это за ситуация? Я официально заявляю, что в республике революционная ситуация, и я сейчас объявляю о старте ненасильственной бархатной революции", - заявил Пашинян.

Бархатная в Армении грядет революция или еще какая, будет видно. Пока же заседание парламента продолжается, и у Саргсяна, который уже не совсем Саргсян, пока остается немного времени придумать оправдания своему премьерству, которые позволят ему хотя бы покинуть это здание невредимым.

Зульфугар Ибрагимов