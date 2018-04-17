Старый президент? Новый премьер? Тот самый главарь Серж Саргсян пообещал армянам голод и войну

"Король" умер. Но после успешной реанимации с применением вуду и других нетрадиционных методов, возвращен к жизни.

Выступая в парламенте в день своего сомнительного триумфа, вчерашний президент Армении Серж Саргсян действительно напоминал зомби или в лучшем случае ожившую мумию.

Судьбоносное для несчастного армянского народа заседание национального собрания началось в 12.00, и пару часов за его ходом можно было наблюдать онлайн в интернете. Но после того, как кандидату в премьеры были заданы неудобные вопросы депутатом от оппозиции, сопровождавшиеся аплодисментами сочувствующих коллег, трансляция прекратилась. И несколько часов после этого ничего о происходящем в стенах парламента не было известно. Вряд ли там проходили серьезные дебаты, ломались копья, ни у кого не было сомнений, что все решено и голосование не займет и пяти минут.

Скорее всего, власти ожидали удобного момента сообщить об этом гражданам. Ведь сообщение об избрании Саргсяна могло вызвать взрыв негодования, а в условиях, когда заблокированы госучреждения, это могло быть опасным. Утром в парламент депутаты правящей партии каким-то образом просочились. Как это произошло - окружившие здание с ночи протестующие так и не смогли понять. По предположениям, саргсяновцы приехали к парламенту на метро с раннего утра и пешком каким-то образом просочились внутрь, прячась от демонстрантов.

Пока же граждане могли его видеть и слышать, Саргсян произнес, можно сказать, инаугурационную речь, полную симптоматичных моментов.

"Я не могу заявлять, что в обозримом будущем все проблемы в стране будут полностью решены, и Армения, хотя бы издали станет похожа на рай", - сказал Саргсян 17 апреля 2018 года.

А вот тоже слова нынешнего премьера Армении, но десятилетней давности: "В той Армении, к которой мы стремимся, не будет бедных, привилегированных... В Армении не должно быть людей, не застрахованных от жизненных опасностей и бедности... Мы сделаем все возможное, чтобы в Армении безработица и бедность были окончательно преодолены..."

Такие слова содержались в его предвыборной программе в качестве кандидата в президенты в 2008 г. Напомним, что его агитационная кампания проходила под девизом "Вперед, Армения!". А через пять лет разрушения армянской экономики, грабежа и падения всех социальных показателей - он шел в президенты под лозунгом "К обеспеченной Армении".

Теперь перед ним самим открываются воистину райские просторы. Все тревоги прежних лет можно отложить в сторону - никаких выборов в Армении больше не будет, точнее, премьеру Саргсяну не придется переживать этот позорный процесс каждые пять лет. Его будут выбирать в узком кругу товарищей по партии, и голодает народ или нет, никак на результатах не скажется.

Десять лет назад Саргсян обманул армян, пообещав им рай, а сегодня, изменив конституцию и обеспечив себе безграничную власть, сообщил, что надеяться не на что. Работы, еды и зарплаты не будет. А значит, впереди их ждут еще более трудные времена.

Зато премьер обещал армянам войну.

Снова и снова пытаясь аргументировать конституционную реформу и собственное премьерство, Саргсян заявил, что все это сделано во имя их, граждан Армении, безопасности. Президентское правление, оказывается, опасно, "когда страна окружена недоброжелательными соседями".

Кстати, о соседях.

"Нельзя надеяться на то, что Азербайджан оставит желание решить карабахский вопрос военным путем", - заявил Серж Саргсян, считающий себя главным козырем и непобедимым оружием армян в конфликте с Азербайджаном.

Этими словами президент... пардон, премьер Армении фактически похоронил мирный процесс, заявив о его бессмысленности и оправдывая грядущий рост военных расходов, который следует из его следующего заявления.

"В ближайшие годы Армения должна уделять самое пристальное внимание закупке современных вооружений и их самостоятельному производству, а главное - укреплению духа солдат и офицеров", - заявил новый премьер.

Это также является сигналом для граждан не ожидать повышения социальных расходов, потому что, де, есть злобный Азербайджан, который не хочет мириться, и Армении просто придется тратиться еще больше на милитаризацию страны.

Хорошо известно, что карабахский конфликт является основным источником жизнедеятельности правящего в Армении режима. По сути, на призраке войны построены все десять лет президентства Сержа Саргсяна, а до этого - и его предшественника, коллеги по карабахскому клану, Роберта Кочаряна. Завершись конфликт двадцать лет назад - за что радел опомнившийся Тер-Петросян - и не было бы в политике никаких саргсянов. Но все случилось так, как случилось. И сегодня глава РПА, премьер Серж Саргсян намерен еще более укрепить свою власть, призвав в союзники призрак войны, в которой, по логике его выступлений, Армения может победить только с ним.

А тем временем за стенами парламента собрались те, кто не верит ни единому слову своего нового "императора".

Возглавляющий протесты депутат НС Никол Пашинян, которого Саргсян призвал вернуть с улицы в парламент, ответил на это с издевкой: "Что, серьезно?"

Оппозиционер считает, что народ должен продолжать акции мирного гражданского неповиновения и идти до конца.

"Отныне народная революция должна продолжаться и достигнуть победного конца", - заявил Пашинян, призвав своих единомышленников не поддаваться на провокации, которые могут иметь место во время вечернего митинга на площади Республики. Напомним, что во вторник митингующие инициировали блокировку основных государственных структур в центре армянской столицы. Добровольцы перекрыли входы и выходы из Генпрокуратуры, Госкомитета по доходам, Центрального банка, а также двух зданий, в которых располагаются министерства, в том числе, МИД, Минюст, Минобразования и науки, Минкульт, Миндиаспоры, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав, Минэкологии, Минтруда, Минэнерго и Минтерруправления. Кроме того, с утра продолжают оставаться заблокированными основные улицы в центре Еревана

Одним словом, Саргсян не обещал армянам работы и еды, а они не обещают ему спокойного правления. Игры закончились.

Зульфугар Ибрагимов