Европа превзошла себя - азербайджанское гостеприимство объявлено... коррупцией. Кое-что о "докладе" ПАСЕ

Принципы гостеприимства всегда считались визитной карточкой Кавказа. Они остаются визитной карточкой и сейчас, но принимаются "прогрессивным человечеством" как таковые для всех стран и народов региона, кроме Азербайджана. То, что в той же Армении гостеприимство, в Азербайджане, на вкус европейских демагогов, автоматически превращается... в коррупцию.

Это действительно очень интересный момент, какое-то извращение веками воспринимавшихся совершенно правильных понятий. Широко принимать иностранных гостей, не отпускать без подарка, обхаживать и угощать в двадцать первом веке оказалось окрашено в совсем другие краски.

На днях Парламентская Ассамблея Совета Европа в очередной раз неприятно удивила. Хотя чему тут удивляться...

В ПАСЕ был представлен так называемый "антикоррупционный доклад", необъективный и предвзятый документ, составленный на основе домыслов отдельных депутатов. Очень странный, надо сказать, документ. Сколько фантазии да на доброе бы дело.

Если коротко, Азербайджан в очередной раз обвинили в "подкупе" евродепутатов. Причем самыми "коварными" путями. Самое же интересное, что составившая доклад группа так и не нашла реальных доказательств своим выводам, делая их исключительно со слов заинтересованных лиц. Прекрасно известно, что инициаторами таких докладов против Азербайджана являются депутаты от армянского лобби, и в число "продавшихся" попадают те, кто по тем или иным вопросам голосуют в интересах нашей страны.

Очень странный подход. Выходит, что европеец просто не может добровольно и бесплатно голосовать за мусульманский Азербайджан, находящийся в конфликте с христианской Арменией и - о ужас! - поддерживающий братские отношения с ненавистной Европе Турцией. Если это происходит, значит с депутатом что-то не так - он либо заболел, либо подкуплен. Широко распространенная сегодня в Европе исламофобия как раз в помощь таким настроениям в ПАСЕ. Что бы ни делал Азербайджан, как бы ни старался доказать свою верность партнерским отношениям и обязательствам, это не будет записываться ему в актив.

Поразительно, но пресловутый "доклад" принят даже без наличия доказательств приведенных в нем фактов. Авторы пасквиля этого и не скрывают. "Хотя группа по расследованию не может представить доказательств существования скоординированной сети в рамках Ассамблеи"... Тем не менее, ее наличие уже провозглашено и приговор вынесен.

Самое смешное, что в качестве фактов коррупции преподносятся обычные проявления традиционного гостеприимства. А что еще смешнее - аналогичные явления имеют место и в самих европейских странах, только там это почему-то называется протоколом. Если следовать логике авторов "доклада", то проявлениями коррупции следует считать также легальные бонусы нефтяных компаний, приемы для делегаций, совершающих визиты в европейские страны, бесплатные отели, билеты на самолет и тому подобное.

Армянское лобби в ПАСЕ уже давно давит на депутатов и руководство организации на тему "икорной дипломатии", и вот, наконец, дожало. Доказательств нет, одна болтовня, но доклад все равно принят. Да еще большинством голосов. Депутаты с радостью голосовали "за" - а как же, такие "богатства" достались другим, пусть им будет плохо...

Вступая в организацию, Азербайджан надеялся стать членом большой европейской семьи, где все проблемы будут решаться сообща, где помогут, подскажут, где главенствует сотрудничество и справедливость. Что скрывать, была надежда и на содействие Европы в урегулировании карабахского конфликта, демонстрацию реальной, а не на словах работы буквы международного закона. Вместо всего этого пошли совершенно иные процессы. Организация оказалась, к сожалению, несвободной от влияния проармянских кругов, очень активно вмешавшихся в отношения Баку и Парламентской ассамблеи. Практически все эти годы Азербайджан только и делает, что отбивает атаки. Закрывается один вопрос, сразу же с подачи какого-нибудь очередного армянского лоббиста выплывает на повестку следующий. Депутаты ПАСЕ словно получают удовольствие от шельмования нашей страны, при этом откровенно закрывая глаза на происходящее в соседней Армении.

Не предпринято никаких позитивных шагов и в направлении разрешения карабахского конфликта, ни организация, ни страны-члены до сих пор не потрудились если не осудить, то хотя бы поставить на вид стране-оккупанту, что подобное поведение на европейском пространстве недопустимо. Справедливое упоминание карабахского конфликта наряду с другими сепаратистскими конфликтами на постсоветском пространстве приходится всякий раз буквально вырывать зубами у евроструктуры. Хотя правота азербайджанской стороны тут не менее очевидна, чем правота Киева или Тбилиси.

Сила лобби, богатство диаспоры - это все можно понять, но ПАСЕ - это не жилконтора какого-нибудь провинциального городка, а ассамблея парламентариев стран Европы. Порой создается впечатление, что ПАСЕ только для того и создана, чтобы собирать сплетни и клевету и доставлять удовольствие евродепутатам определенной направленности, находя для этого "мальчика для битья".

То же можно сказать и об интеграции в Европу и о западном векторе. Что дала Азербайджану эта интеграция? Если судить по ставшим уже традицией двойным стандартам и постоянному шантажу с требованиями "соответствовать стандартам", то и тут трудно будет найти позитив.

Хотя подчеркнем, Азербайджан такого отношения не заслужил. Наша страна с самого начала была готова к всестороннему сотрудничеству. Была готова исправлять недостатки, прислушиваться к советам, взаимодействовать по всем вопросам. К сожалению, эти добрые устремления оказались односторонними и не встретили взаимности. Слишком сильны предрассудки в западных политических кругах и слишком подвержены они влиянию проармянского элемента.

Азербайджан всегда готов сделать десять шагов в ответ на один позитивный шаг. А что делать, если позитивных шагов нет? Когда ты протягиваешь руку для рукопожатия, а партнер отворачивается, говоря, что рука у тебя, дескать, немытая?

Не стоит удивляться, что после очередного "доклада" ПАСЕ в Азербайджане кто-то заговорит о бессмысленности членства страны в организации. Всех понимающее, всех принимающее, очень самокритичное и, что уж там, с большой симпатией относящееся к "западному вектору" азербайджанское общество все же не всеядно. Если евроструктура берет на себя роль "надзирателя", то пусть хотя бы соблюдает при этом принцип справедливости и непредвзятости касательно всех стран-членов. ПАСЕ - это не тот масштаб, где можно иметь любимчиков и нелюбимых пасынков.

Правосудие не напрасно изображают с завязанными глазами - у него не может быть разделения на "своих" и "чужих". Если, конечно, оно действительно правое.

P.S. Напомним, что как раз год назад, в апреле прошлого года Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) опубликовал вторую часть доклада, раскрывающего "тайную сеть" депутатов, армянских чиновников и НПО, финансируемых Фондом Сороса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Подчеркнем - доводы в данном случае были доказаны и обоснованы.

"Будучи членами ПАСЕ, такие политики, как Питер Омцигт, Кристоф Штрассер, Франк Шваббе и Тини Кокс, специализировались на организации параллельно с пленарными сессиями Парламентской ассамблеи Совета Европы мероприятий, направленных на продвижение интересов сети Сороса и раздачу хороших и плохих оценок членам Совета Европы. Первыми жертвами этих нападок стали Азербайджан, Россия и Турция. Излишне говорить, что Республика Армения была ограждена от критики и представлена ​​как "образцовая нация"", - говорится в отчете.

Султан Керим