Армения подала плохой пример - за что Западу не следует хвалить Саргсяна

Никол Пашинян не стал премьером.

Но речь сейчас не о нем.

Сегодня и из уст членов РПА, и со страниц западных СМИ звучат дифирамбы в адрес подавшего в отставку 23 апреля добровольно Сержа Саргсяна. Добровольный уход с поста премьера записывается ему в актив и представляется героическим шагом в пример другим странам и народам.

"История оценит высокий гражданский и политический шаг Сержа Саргсяна", считает, например, президент Армен Саргсян. А кто-то из членов Республиканской партии в порыве чувств заявил: Саргсян доказал, что он - настоящий армянин. Международные организации, западные СМИ рассыпаются в комплиментах бывшему главе Армении за его якобы благородство и мудрость и ставят другим в пример...

Хотелось бы не согласиться.

Когда власть сдает позиции под напором толпы, это говорит не о ее благородстве, гуманизме и любви к народу. Это говорит только о ее слабости. А слаба она потому, что ей нечего представить гражданам, кроме пустых слов и невыполненных обещаний. Силу придает властям не полиция или армия, а реальные результаты их деятельности, которые можно не только представить, но и реально осязать.

За десять лет президентства Саргсян не создал ничего, что можно было бы увидеть и потрогать руками. Вся активность ушла в слова и параллельное накопление теневых капиталов президентом и его подельниками. И оказавшись перед толпой, Саргсян понял, что он голый, ему нечем прикрыть свой срам, а имеющийся в его распоряжении фиговый листок в виде надуманной статистики о невероятном росте и фантастических достижениях - прозрачен и ничем помочь не может.

Ситуация в Армении к моменту начала протестов действительно была критической. А самоназначение Саргсяна стало последней каплей. В стране, где дела идут хорошо, где есть работа и перспективы, вывести сотни тысяч людей на улицы городов невозможно. То, что страна две недели находится в простое и никто не спешит вернуться на рабочие места, говорит только о том, что большинство населения либо не работает, либо то, чем занимается, нельзя назвать работой, а получаемое за это вознаграждение - зарплатой. В стране с развитой экономикой, наличием действующего производства такое было бы невозможно - даже три дня полного простоя дали бы о себе знать коллапсом экономики. Это невозможно также в государстве, поддерживающем реальные, а не надуманные, внешнеэкономические связи и имеющем серьезные обязательства по международным контрактам и договорам. Их невыполнение не удалось бы оправдать никакими революциями и "демократическими" беспорядками.

Ничего такого у Армении нет. Она может хоть месяц не работать, и ничего не произойдет. Зарубежные партнеры ее не покинут за неимением таковых, инвестиции из нее не утекут по причине отсутствия инвесторов, а предприятия не обанкротятся, так как промышленность в этой стране ржавеет уже не один десяток лет.

Так что Армения не может служить примером. Точнее, она может быть примером, но только того, как нельзя строить государство.

Кстати, разговоры об инвестициях - это еще одна очень большая, роковая ошибка РПА в целом и Карена Карапетяна в частности. С его приходом в правительство в Армении на полном серьезе ожидали притока денег от миллиардеров-армян, с которыми был дружен или находился в деле премьер. Инвестиции Саргсян с его помощью использовал лишь как приманку, но ни разу не дал народу куснуть этот "кусок мяса". Три миллиарда, помнится, было обещано влить в армянскую экономику накануне парламентских выборов. Прошел год, а не поступило и миллиона.

Можно ли столько времени морочить головы людям?

Понятно и другое - ни три, ни тридцать три миллиарда не выведут Армению из того тупика, в который ее вогнала оккупация территорий соседнего Азербайджана. И вот тут претендующему на пост премьера, армянскому Че Геваре и большому поклоннику Нельсона Манделы Николу Пашиняну следует задуматься, прежде чем давать обещания и чертить дорожные карты спасения Армении. Он должен понимать, что в революционном угаре массы с удовольствием идут за ним, но очень скоро придется начать исполнять обещания и дать им таки хорошую жизнь. Может быть, Пашинян считает, что воодушевленные революцией граждане кинутся к станкам и тракторам и будут работать бесплатно, распевая революционные песни как в семнадцатом году?

Пашиняну уже советуют поторопиться организовать внеочередные выборы, пока народ не пришел в себя. Если затянуть с выборами, то можно потерять часть того электората, который сегодня идет за ним. Надо брать людей "тепленькими".

Такой совет, например, дал Пашиняну политолог Акоб Бадалян. По его мнению, если время затянется, то может возникнуть вопрос также и относительно рейтинга Никола Пашиняна: "Простые люди начнут ждать, когда улучшится их жизнь. Необходимо как можно скорее провести внеочередные выборы".

В такой стране как Армения революция - это своеобразный праздник непослушания, бунт людей, которым нечего терять. Но дело в том, что парады, как показывает история, имеют обыкновение заканчиваться, и тогда "героям" приходится сдавать бутафорские ордена и начинать что-то делать уже в реальности.

Пешие прогулки небритому парнишке с рюкзаком тут уже могут не помочь.

Зульфугар Ибрагимов