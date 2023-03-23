Блогерша показала свое самое незаметное тату и удивила зрителей

Визажистка и бьюти-блогерша Мэй Панг из Канады с рисунками по всему телу показала свое самое незаметное тату и удивила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,7 миллиона подписчиков, передает Day.Az.

На размещенных кадрах девушка предстала в черном кроп-топе на шнуровке и с макияжем в виде дополнительных четырех глаз. При этом ее кожу, в том числе на голове, покрывали цветные изображения. Инфлюэнсерша показала узор в виде ветки с листьями на виске, который был набит белыми чернилами. "Это татуировка, в адрес которой я получаю больше всего комплиментов, вопросов и комментариев!" - заявила Панг, добавив, что некоторые принимают ее за шрам.

Пользователи сети высказали свое мнение о данном рисунке под видео. "Никогда ранее не встречал подобного. Очень красиво!", "Это действительно потрясающе", "Я никогда ранее ее не замечала. Мне так нравится", - указали юзеры.