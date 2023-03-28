Блогерша показала лицо после неудачного татуажа и удивила подписчиков

Блогер Али Арсеник сделала татуаж бровей, губ и век в салоне красоты и удивила подписчиков последствиями неудачной процедуры. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

В опубликованном ролике инфлюэнсерша с никнеймом aliarsenic призналась, что в течение 20 лет регулярно наносит мейкап, вследствие чего решила сделать перманентный макияж. Речь идет о технике коррекции разных частей лица, которая подразумевает внедрение с помощью иглы специального пигмента в верхние слои кожи для создания стойкого рисунка.

Девушка показала на камеру результат после проведенных манипуляций. В размещенном видео губы юзера стали чересчур пухлыми и имеют алый оттенок. При этом брови пользовательницы сети выглядят неестественно, а на веки нанесены кривые графические стрелки. "Это мое новое лицо, я привыкну", - заявила Арсеник.