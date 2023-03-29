https://news.day.az/popularblog/1550559.html Супермодель Хайди Клум представила новый наряд
Супермодель Хайди Клум представила новый наряд
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram-аккаунте.
На размещенных снимках 49-летняя манекенщица позировала на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде. Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.
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