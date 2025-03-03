Девушка связалась с невестой брата и узнала пугающий факт о нем

Пользовательница Reddit поделилась на портале историей о том, как она связалась с невестой своего брата и узнала о нем пугающий факт. По словам автора поста, после этого она решила рассказать девушке правду о своем родственнике.

Героиня истории указала, что у ее брата параноидальная шизофрения. Она отметила, что парень не ведет себя агрессивно, однако нередко злоупотребляет алкоголем, не всегда пьет свои лекарства и не имеет постоянного места жительства.

"Однажды он вызвал спецслужбы к нам домой, потому что злился из-за того, что мы спрятали алкоголь. (...) Мама любит его, и я тоже, но мне не по себе, когда он рядом", - призналась автор публикации.

Недавно брат девушки заявил в семейном чате, что он помолвлен, и прислал имя, фамилию и должность невесты. Автор поста решила узнать подробности, нашла невесту брата в интернете и написала ей письмо, в котором описала ситуацию с братом и поинтересовалась, действительно ли они собираются жениться. "Конечно же, они не помолвлены. Она сказала, что человек, которого зовут так же, как моего брата, в течение года регулярно звонил ей на работу и даже приходил туда", - отметила рассказчица.

Девушка решила предоставить собеседнице данные о брате, чтобы в случае необходимости та могла подать заявление в полицию. "Я не пытаюсь навредить ему или разрушить его жизнь, но мне кажется, что женщина, на которой он помешан, заслуживает знать об этом", - указала она. Однако мать раскритиковала ее поступок и заявила, что парень безобиден для окружающих.

"Вы поступили абсолютно правильно", "Вы не навредили своему брату, а защитили эту женщину", "Возможно, вы спасли этой женщине жизнь", - поддержали рассказчицу комментаторы.