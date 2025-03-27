Cкончалась писательница «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит

В Калифорнии в возрасте 66 лет умерла американская писательница Лиза Джейн Смит.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близких автора.

По словам членов семьи писательницы, она умерла 8 марта в больнице. Ранее информация о смерти Смит без ссылки на источник появилась в профильном издании Locus.

Некролог в The New York Times был опубликован 26 марта. В последние 10 лет состояние здоровья Смит ухудшалось из-за прогрессирующего редкого аутоиммунного заболевания, отмечает газета.

Лиза Джейн Смит родилась в 1958 году в штате Флорида. Свой дебютный роман "Ночь солнцестояния" она начала писать еще в школе. Наибольшую известность Смит получила благодаря серии книг "Дневники вампира", которая стала основной для одноименного сериала с Ниной Добрев, Иэном Сомерхолдером и Полом Уэсли в главных ролях.

Всего писательница выпустила более 20 произведений для детей и подростков, продав миллионы экземпляров своих книг. Еще три книги Смит пока не были опубликованы.