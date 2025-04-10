Prada купил Versace

Модный дом Prada купил итальянский бренд Versace.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Vogue Business со ссылкой на представителей компании Capri Holdings Ltd.

Сумма сделки составила 1,25 миллиарда евро. Ожидается, что она завершится во второй половине 2025 года.

"Мы рады приветствовать Versace в Prada Group и открыть новую главу для бренда, с которым мы разделяем твердую приверженность творчеству, мастерству и наследию. Мы будем продолжать наследие Versace, прославляя и переосмысливая его смелую и неподвластную времени эстетику. В то же время мы предоставим ему прочную платформу, подкрепленную годами постоянных инвестиций и укорененную в давних отношениях", - прокомментировал событие председатель и исполнительный директор Prada Group Патрицио Бертелли.