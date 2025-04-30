Женщина вышла погулять и случайно нашла самый крупный клад десятилетия

В Чехии женщина, вышедшая погулять, случайно нашла средневековый клад. Об этом сообщает издание Popular Mechanics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Находка представляла собой остатки глиняного горшка, в котором лежали более 2150 серебряных монет. Предполагается, что клад был зарыт около 900 лет назад. Его передали для изучения в Институт археологии Академии наук Чешской Республики и Музей чешского серебра в городе Кутна-Гора.

По оценке специалистов, это самый крупный клад, найденный в районе Кутна-Гора за последнее десятилетие. В начале XII века, когда его спрятали, такое количество серебра стоило немыслимые для простых людей деньги, поэтому его владелец, по-видимому, был очень важной персоной.

Археолог Филип Велимски предполагает, что обладатель серебра хотел сберечь его во время борьбы за княжеский трон между членами династии Пржемысловичей.