Меган Маркл снова опубликовала фото своих детей назло мужу

Меган Маркл в День матери не отказала себе в удовольствии опубликовать очередное фото с детьми, шестилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет.

Как передает Day.Az, снимок появился в Instagram герцогини Сассекской.

На фото она позирует с сыном и дочерью, держа их на руках на балконе роскошного семейного особняка в Монтесито. Лица детей мать традиционно прячет от камеры.

"С Днем матери! Ура, жонглирование всем этим с радостью! И этим двум драгоценностям, которые все еще пытаются взобраться на "мамину гору", осыпают меня поцелуями и делают каждый день самым запоминающимся приключением... быть вашей мамой - величайшая привилегия в моей жизни. Я тоже "люблю вас больше, чем все звезды на всем небе, все капли дождя и всю соль на всей картошке фри во всем мире", - написала Меган.