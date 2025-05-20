У мужчины развился «синдром опущенной головы», так как он слишком много смотрел в телефон

У мужчины из Японии развился "синдром опущенной головы", так как он слишком много смотрел в телефон, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Японии был зафиксирован редкий медицинский случай: 25-летний мужчина практически полностью утратил способность держать голову прямо из-за длительного сидения за смартфоном в неправильной позе. Ему был диагностирован "синдромом опущенной головы" - редкое состояние, при котором человек не может поднять собственную голову без посторонней помощи.

По словам врачей, пациент ежедневно проводил много часов, склонив голову вперед и вниз, играя в телефоне. Со временем у него образовалась большая шишка на затылке, а мышцы шеи настолько ослабли, что он уже не мог самостоятельно держать голову. До обращения к врачам японец испытывал сильные боли в шее, проблемы с глотанием, которые привели к резкой потере веса.

Первоначально медики пытались лечить мужчину с помощью шейных корсетов, однако это вызвало онемение в области шеи. Тогда специалисты приняли решение провести операцию. Во время нескольких хирургических вмешательств врачи удалили часть деформированных позвонков и рубцовой ткани, а также установили металлические винты и стержни для коррекции осанки.