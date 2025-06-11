Участница реалити-шоу рассказала о жизни со шрамами на лице

Участница реалити-шоу "Остров любви" (Love Island) Софи Ли откровенно рассказала о своей жизни со шрамами на лице от ожогов, полученных в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Independent.

В одном из выпусков шоу Ли поделилась историей о том, что, когда ей было 22 года, в результате несчастного случая она получила сильные ожоги. По словам девушки, инцидент полностью изменил ее жизнь. "Это сделало меня той женщиной, какой я стала. Я многому научилась о жизни, о людях и о том, как быть лучше", - заявила она.

Ли также отметила, что долго не была готова к отношениям, поскольку ей пришлось работать над уверенностью в себе. В комментариях к ее истории в социальных сетях девушку похвалили за откровенность и назвали ее вдохновляющим примером.