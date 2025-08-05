https://news.day.az/popularblog/1772124.html Орландо Блум посмеялся над романом Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Голливудский актер Орландо Блум посмеялся над романом певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.
Орландо Блум посмеялся над романом Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады
Голливудский актер Орландо Блум посмеялся над романом певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.
После того, как Кэти Перри засняли в ресторане с политиком Джастином Трюдо, в сети возникла шуточная новость, что бывший возлюбленный артистки Орландо Блум поужинал с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер увидел пост со слухом в Instagram и оценил креативность, оставил несколько смайликов с аплодисментами. Интернет-пользователи посчитали, что таким образом Блум посмеялся над новым романом Перри.
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