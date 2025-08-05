Орландо Блум посмеялся над романом Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады

Голливудский актер Орландо Блум посмеялся над романом певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.

После того, как Кэти Перри засняли в ресторане с политиком Джастином Трюдо, в сети возникла шуточная новость, что бывший возлюбленный артистки Орландо Блум поужинал с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер увидел пост со слухом в Instagram и оценил креативность, оставил несколько смайликов с аплодисментами. Интернет-пользователи посчитали, что таким образом Блум посмеялся над новым романом Перри.